Muharrem İnce'ye kurulan kaset komplosunun altından FETÖ çıktı! - Son Dakika
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Muharrem İnce'ye kurulan kaset komplosunun altından FETÖ çıktı!

14.05.2023 00:19

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin avukatı Fidel Okan, başsavcılıkla yaptığı görüşme sonrası bir açıklama yaptı. İnce'ye yönelik kaset iddialarını yayan 3 ana failin 2'si hakkında FETÖ örgüt yöneticiliği kapsamında soruşturma yürütüldüğünü belirten Okan, "Müvekkilime yönelik eylemler Başsavcılık tarafından kamu görevlisine karşı işlenen suçlar kapsamına alınmıştır." dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin avukatı Fidel Okan, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı. Okan, müvekkili Muharrem İnce'ye yönelik iftira, hakaret, tehdit, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme, şantaj ve özel evrakta sahtecilik suçları nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında başsavcılıkla yaptığı görüşme üzerine bu bilgilendirmeyi yaptığını belirtti.

"3 ANA FAİLİN 2'Sİ HAKKINDA FETÖ SORUŞTURMASI YÜRÜTÜLMEKTE"

Soruşturma sonucu hakkında karar çıkarılan 17 şüpheliden bir kısmının gözaltına alındığını, bir kısmının yurt dışında olduğunu, bir kısmının ise arandığını ifade eden Okan, "Dosyada vekil edenimin cumhurbaşkanlığı adaylığı sırasında iftiraları yayan 3 ana failin 2'si hakkında FETÖ/PDY örgüt yöneticiliği, 2 kişi hakkında örgüt üyeliği soruşturması yürütülmektedir. Diğer FETÖ yöneticileri dışında tarafımızdan şikayet edilen tek kişi olan Ankara Kuşu Twitter kullanıcısı Oktay Yaşar hakkında 'tutuklamaya yönelik yakalama kararı' çıkarılmıştır. İftiranın yurt dışı ayağındaki FETÖ mensubu 2 ana fail olan Cevheri Güven ve Ali Yeşildağ hakkında da aynı kararlar çıkarılmıştır. Ethem Gürbaş isimli eski Yarbay ve hakkında 16 ayrı yakalama kararı bulunan şahsın da FETÖ üyesi olduğu ve yurt dışında bulunduğu tespit edilmiştir." dedi.

"OLAY TARAFIMIZDAN CİDDİYETLE TAKİP EDİLMEKTEDİR"

Okan sözlerini şöyle sürdürdü: "Gözaltına alınan diğer şahısların sorgu ve ifade işlemi devam etmekte olup müvekkile yönelik eylemler Başsavcılık tarafından kamu görevlisine karşı işlenen suçlar kapsamına alınmıştır. Gelinen noktada FETÖ unsurlarıyla birlikte hareket ettiği savcılık tarafından soruşturulan diğer kişilerin siyasi tutumları nedeniyle olay tarafımızdan büyük bir ciddiyetle takip edilmektedir."

Muharrem İnce'nin avukatından açıklama: Müvekkilime yönelik eylemler kamu görevlisine karşı işlenen suçlar kapsamına alınmıştır
Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Muharrem İnce'ye kurulan kaset komplosunun altından FETÖ çıktı! - Son Dakika


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