Son Dakika Haberleri: Menemen "Kurtuluş"u kutladı
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Menemen "Kurtuluş"u kutladı

27 dakika önce

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü, tüm kentte olduğu gibi Menemen'de de gurur ve coşkuyla kutlandı.

Menemen

Sabah saatlerinde Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulurken, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşları, bir kez daha sonsuz saygı ve minnetle anıldı. Alanı dolduran her yaştan Menemenli, 9 Eylül Kurtuluş Günü nedeniyle Atamıza ve silah arkadaşlarına saygı ve sevgilerini gösterdiler.

Serdar Aksoy: "9 Eylül'ü onurla, gururla ve coşkuyla kutluyoruz"

İzmir'in, dün olduğu gibi yarınlarda da özgürlüğün, bağımsızlığın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin meşalesi olmayı sürdüreceğini vurgulayan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy "Emperyalist işgale karşı verilen mücadele sonucunda, her karış toprağı bedeller ödenerek kazanılan bu topraklar bizim kutsalımızdır. Anadolu halkı 30 Ağustos ve 9 Eylül günlerinde düşman güçlerini denize dökerek ulus devlet olma iddiasını tüm dünyaya göstermiştir. Biz öyle bir vatana sahibiz ki bastığımız bu topraklar şehitlerimizin kanlarıyla sulanmıştır. Böylesine bir mücadele, bu kadar şehit verilerek kazanılan başka bir vatan yoktur. 9 Eylül'ü her yıl olduğu gibi bu yıl da onurla, gururla ve coşkuyla kutluyoruz. Başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, 9 Eylül'ü var eden atalarımızı saygı ve minnetle anıyoruz" diye konuştu.

Kurtuluş Şenliği etkinlikleri devam ediyor

Menemen Belediyesi 9 Eylül Kurtuluş Şenliği dahilinde bugün (9 Eylül) saat 14.00'te Hatundere'de Menemen Belediyesi Didem Madak Halk Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştirecek. Akşam ise Cumhuriyet Meydanı'nda saat 21.00'de düzenlenecek Kardeş Türküler Konseri ile 9 Eylül Kurtuluş Şenliği programı tamamlanmış olacak.

Cumhuriyet Meydanı, Menemen, Eylül, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:41 Kaynak: Bültenler
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