Son Dakika Haberleri: Menteşe'de 5 Bin Fidan Dağıtıldı

Menteşe'de 5 Bin Fidan Dağıtıldı

1 saat önce

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Orman Haftası ve Ağaç Bayramı etkinlikleri kapsamında ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Menteşe'de 5 Bin Fidan Dağıtıldı, System.String[]
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Orman Haftası ve Ağaç Bayramı etkinlikleri kapsamında ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Menteşe'de bulunan Sınırsızlık Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte fıstıkçamı, ceviz, lavanta, defne, hünnap ve dut gibi fidanların bulunduğu toplam 5 bin fidan bir saat içinde tükendi. Aynı meydanda açılan 'Yanan sadece orman değil' temalı, içinde Zeytinköy yangınından karelerin de bulunduğu fotoğraf sergisi vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

Orman Bölge Müdür Vekili Enver Demirci yaptığı açıklamada, " Orman Genel Müdürlüğü'nün 180'inci kuruluş yıldönümü münasebetiyle Orman Haftası içerisinde çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bu bağlamda ilk olarak sabah sayın valimizi ziyaret ettik. Şimdi halkımıza 5 Bin adet fidan dağıtımı yapıyoruz. Bugün yine Düzeyn mevkiinde fidan dikim törenini gerçekleştireceğiz. Hafta boyu etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

Orman Haftası boyunca Muğla genelinde toplam 20 bin fidan dağıtılacağı öğrenildi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:17 Kaynak: İHA

Muğla, Menteşe, Güncel
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