Menzil Cemaati lideri Abdulbaki Erol hayatını kaybetti! Cenazesinde izdiham yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi

Menzil Cemaati lideri Abdulbaki Erol hayatını kaybetti! Cenazesinde izdiham yaşandı

12.07.2023 20:15

Menzil cemaatinin lideri Abdulbaki Erol, Pendik'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Abdulbaki Erol, böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi görüyordu. Haberi alan cemaat üyeleri hastaneye akın etti. Cenaze namazı sırasında izdiham oluştu. Cenazenin cuma günü Adıyaman'ın Menzil köyünde defnedileceği öğrenildi.

Menzil cemaatinin lideri Abdulbaki Erol, böbrek yetmezliği nedeniyle Pendik Kurtköy'de bulunan özel bir hastanede tedavi görüyordu. 74 yaşındaki Erol, bugün saat 14.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Menzil Cemaati lideri Seyyid Abdülbaki El-hüseyni'nin cenazesinde izdiham yaşandı

PENDİK'TE CENAZE NAMAZI KILINDI

Haberi alan cemaat üyeleri hastaneye akın etti. Adıyaman'a gidemeyecekler için Pendik'te bulunan Aynur Çepni Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Menzil Cemaati lideri Seyyid Abdülbaki El-hüseyni'nin cenazesinde izdiham yaşandı

MENZİL KÖYÜNDE DEFNEDİLECEK

Cenazenin götürülmesi sırasında ve cenaze namazının ardından izdiham yaşandı. Abdulbaki Erol'un cenazesinin cuma günü Adıyaman'ın Menzil köyünde defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Adıyaman, Pendik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Menzil Cemaati lideri Abdulbaki Erol hayatını kaybetti! Cenazesinde izdiham yaşandı - Son Dakika


Son Dakika
20:38 Son Dakika: Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'nin transferi için kulübü Dinamo Moskova ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
20:34 Son Dakika: Fenerbahçe, Szymanski'nin transfer görüşmelerine başladı
20:32 İngiltere Başbakanı Sunak'la görüşen Biden'ın not kağıdındaki Türkiye ayrıntısı objektiflere yakalandı
20:28 İngiltere Başbakanı Sunak'la görüşen Biden'ın not kağıdındaki Türkiye ayrıntısı objektiflere yakalandı
19:16 Maseratili polis olarak bilinen Hüseyin Tayfun Üçgül'ün otopsi raporu ortaya çıktı
19:14 İntihar mı etti? Kafasından vurulmuş halde bulunan Maseratili polisin otopsi sonucu ortaya çıktı
18:57 Fatih Erbakan, İsveç'in NATO'ya girişine onay verilmesi kararının gözden geçirilmesini istedi
18:54 Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesi Erbakan'ı küplere bindirdi: Karar mutlaka gözden geçirilmeli
18:32 Menzil Cemaati lideri Abdulbaki Erol hayatını kaybetti! Cenazesinde izdiham yaşandı
18:30 Menzil Cemaati lideri Seyyid Abdülbaki El-hüseyni'nin cenazesinde izdiham yaşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2023 21:05:20. #1.12#
SON DAKİKA: Menzil Cemaati lideri Abdulbaki Erol hayatını kaybetti! Cenazesinde izdiham yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement