Menzil Cemaati lideri Abdulbaki Erol hayatını kaybetti! Cenazesinde izdiham yaşandı

Menzil cemaatinin lideri Abdulbaki Erol, böbrek yetmezliği nedeniyle Pendik Kurtköy'de bulunan özel bir hastanede tedavi görüyordu. 74 yaşındaki Erol, bugün saat 14.00 sıralarında hayatını kaybetti.
Haberi alan cemaat üyeleri hastaneye akın etti. Adıyaman'a gidemeyecekler için Pendik'te bulunan Aynur Çepni Camii'nde cenaze namazı kılındı.
Cenazenin götürülmesi sırasında ve cenaze namazının ardından izdiham yaşandı. Abdulbaki Erol'un cenazesinin cuma günü Adıyaman'ın Menzil köyünde defnedileceği öğrenildi.
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