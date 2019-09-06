Merkel'den Çin'de ticaret müzakereleri ve Hong Kong vurgusu

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Çin ve ABD arasındaki ticari gerilime ilişkin, "Tüm tarafların diyalog ve müzakere yoluyla farklılıkları ve sürtüşmeleri çözmek için çaba harcaması gerekiyor. " dedi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Almanya Başbakanı Merkel, resmi ziyaret kapsamında geldiği Çin'in başkenti Pekin'de Çin Başbakanı Li Kıçiang ile görüştü.

Pekin'deki Tienanmın Meydanı'nda bulunan Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen karşılama töreni ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından Li ve Merkel heyetler arası görüşmeye geçti.

Çin ve ABD arasındaki ticari gerilime işaret eden Merkel, tek taraflılık ve korumacılığın, Almanya'da da olumsuz etkilere neden olduğunu dile getirdi.

Merkel, "Tüm tarafların diyalog ve müzakere yoluyla farklılıkları ve sürtüşmeleri çözmek için çaba harcaması gerekiyor. " dedi.

Almanya'nın Çin'in yatırımlarına açık olduğunu belirten Merkel, tüm Çinli şirketlerinin ülkesine yatırım yapmasını memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Çin Başbakanı Li de Almanya'nın daha fazla Çinli şirketi kabul etmesini ve bazı ürünler için ihracat kurallarını gevşetmesini umduklarını ifade etti.

Merkel'den Hong Kong'da diyalog çağrısı

Merkel ve Li, heyetler arası görüşmelerden sonra düzenledikleri basın toplantısında, son dönemde suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı protestolara uluslararası gündemin odağında olan Hong Kong'a ilişkin konuştu.

Li ile görüşmesinde "Hong Kong'da haklar ve özgürlüklerin Hong Kong Temel Yasası'na göre garanti altına alınması gerektiğini belirttim." diyen Merkel, mevcut durumda şiddetten kaçınılması çağrısında bulundu.

Merkel, "Çözüm ancak siyasi yolla bulunabilir. Bu da sadece diyalog ile olur." ifadelerini kullandı.

Başbakan Li de görüşmede, Çin'in Hong Kong'da uygulanan "bir ülke iki sistemi" savunduğunu ve Hong Kong'u, Hong Kong halkının yönettiğini kaydetti.

Merkel'e, "Hong Kong'daki şiddetin önlenmesi ve düzene geri dönülmesini desteklediklerini" söylediğini aktaran Li, "Dünyanın Çin halkının kendi işlerini iyi yönetebilecek akıl ve kabiliyetinin olduğuna inanması gerekiyor." diye konuştu.

Merkel ile görüşmesinde iki ülkenin yapay zeka, fikri mülkiyet hakları, otonom araçlar ve ihracatlara yönelik kontrollerin azaltılması konsunda iş birliğini ele aldıklarını belirten Li, Alman şirketlerinin Çin'e yatırımlarını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Almanya Başbakanı Merkel'e Çin ziyareti sırasında otomotiv, finans ve ulaştırma sanayisinden çok sayıda iş adamı eşlik etti.

Merkel, Çin Devlet Başkanı ile de görüşecek ve yarın Vuhan kentine giderek Huacong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni ziyaret edecek.

Hong Kong'daki protestoculardan bir aktivist, Angela Merkel'e, Hong Kong'daki durum konusunda destek vermesi için bir mektup yazmış ve mektup Almanya'daki Bild gazetesinde yayınlanmıştı.

Ayrıca Merkel, Çin ziyareti öncesi bu ülkeyi "stratejik bir ortak ancak ayrıca bir rakip" olarak nitelemişti.

Diğer yandan Hong Kong'da haziran ayından bu yana devam eden suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı düzenlenen protestoların ardından Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, tasarının geri çekileceğini açıklamıştı.