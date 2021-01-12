Merkel'den Covid-19 yeni türüne yönelik uyarı - Son Dakika

Merkel'den Covid-19 yeni türüne yönelik uyarı

12.01.2021 14:42
Merkel'den Covid-19 yeni türüne yönelik uyarı, System.String[]

Almanya Başbakanı Angela Merkel, mutasyona uğrayan korona virüs hakkında endişelerini dile getirerek, "Salgının yeni boyutuyla mücadele için 8-10 haftalık bir döneme ihtiyaç var" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, mutasyona uğrayan korona virüs hakkında endişelerini dile getirerek, "Salgının yeni boyutuyla mücadele için 8-10 haftalık bir döneme ihtiyaç var" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hıristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) toplantısında yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının seyrine yönelik değerlendirmede bulundu. Başbakan Merkel Covid-19'un mutasyona uğrayan türünün tehlikesi konusundaki endişelerini dile getirerek, "Salgının yeni boyutuyla mücadele edebilmemiz için 8 ila 10 haftalık zorunlu bir döneme ihtiyaç var" ifadelerini kullandı. Merkel, mutasyona uğrayan korona virüsün yol açtığı enfeksiyonların sayısında dramatik bir patlama olduğunu, eğer önü alınmazsa tam kapatma tedbirlerinin alınmak zorunda kalınabileceğini vurguladı. Merkel ayrıca mutasyona uğrayan virüsün yayılmasını başaramamaları Paskalya tatilinde en az 10 kat daha fazla vaka olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Öte yandan Almanya'da korona virüs salgına karşı önlem amacıyla 2 Kasım'da kısmi kapanma uygulanmaya başlamıştı. Aralık ayının ortasında önlemler daha da sıkılaştırılmıştı. Son olarak önlemlerin 31 Ocak'a kadar uzatılmasına karar verilmişti.

(Mehmet Koca/İHA)

Angela Merkel, Koronavirüs, Hristiyan, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Merkel'den Covid-19 yeni türüne yönelik uyarı - Son Dakika


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