Merkel: "Zorunlu aşılama olmayacak" - Son Dakika

Almanya Başbakanı Angela Merkel, korona virüse karşı aşılamanın zorunlu olmayacağını söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn ile Almanya'da salgın hastalıklarla mücadeleden sorumlu Robert Koch Enstitüsü'nü ziyaret ederek Covid-19 pandemisi ve mutasyonlarla ilgili çalışmalar hakkında bilgi aldı. Merkel enstitü ziyaretinin ardından Spahn ile basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeterli aşıya sahip olduklarını ve aşı yaptırmayı beklemek için herhangi bir gruplamanın olmadığını kaydeden Spahn, isteyen herkesin istediği her yerde aşı olabileceğini belirterek, "Aşılamaların daha yaygın devam edebilmesi için yerel yönetimlerin, kilise ve camilerin, spor kulüplerinin daha aktif hareket etmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Salgına karşı aşı olmanın önemine bir kez daha değinen Merkel, salgın nedeniyle getirilecek yasakları önlemek için elden gelen her şeyin yapılması gerektiğini ve sonbaharda olası dördüncü dalga için yeni bir sokağa çıkma yasağının zorunlu olduğunu düşünmediğini söyledi. "Aşı olarak sevdiklerinizi de korursunuz" ifadelerini kullanan Merkel, korona virüsün Delta mutasyonuyla mücadele edebilmek için 12-59 yaş grubunun yüzde 85'inin aşı olması gerektiğini vurguladı.

Aşı kampanyalarının devam etmesi gerektiğini ifade eden Merkel, "Salgın hepimize karşılıklı olarak savunmasız olduğumuzu ve birbirimize bağımlı olduğumuzu gösterdi. Zorunlu aşılama olmayacak. Sağlık çalışanlarını zorunlu aşı yapmak gibi bir yolu tercih etmeyeceğiz. Aşı olmakla hem kendinizi hem de sevdiklerinizi korumuş olacaksınız. Yakın çevrenizdekilerin aşı olmaya yönlendirin. Ne kadar çok aşılanırsak, o kadar özgür olacağız. Aşılama sayesinde yüksek insidans rakamları ile daha etkili mücadele edilebilir. Salgına karşı en etkili önlemler iç mekanları yeterince havalandırmak, test yaptırmak, mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymaktır. En etkilisi ise aşı olmaktır. Almanya'da bugün itibariyle salgınla ilgili olumlu gelişmeler oldu. Ancak salgın bitmedi" dedi.

(Mehmet Koca/İHA)