29 kuş türü ve 5 memeli, av listesinde

MERKEZ Av Komisyonu'nun (MAK), 29 kuş türü ve 5 memeli yaban hayvanı türünün avlanmasına izin verdiği 2022-2023 av sezonu, 20 Ağustos'ta başlıyor. Koruma altındaki elmabaş patka ve üveyik kuşlarının olduğu kararı, 'çağ dışı ve insan türünün vahşiliği' olarak değerlendiren kuş gözlemcileri ve doğa savunucuları, avcılığın tamamen iptalini istedi.

Yeni av sezonu, MAK'ın 27 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararı doğrultusunda, 20 Ağustos'ta başlıyor. Avlanacak türler, bölgeleri, avlanma süreçleri, av yasağının olduğu sahalar, illere göre av yasağının bulunduğu türlerle ilgili ayrıntıların yer aldığı kararda; kuş türleri 4, memeliler 2 gruba ayrılıyor. Avına 20 Ağustos'ta başlanabilecek kuş türleri bıldırcın ve üveyik, alakarga, küçük karga, ekin kargası, leş kargası, karabatak ve saksağan; 15 Eylül'de avına başlanabilecek kuş türleri de kum kekliği, kınalı keklik, çil keklik, sakarmeke, sakarca, yeşilbaş, boz ördek, fiyu, çamurcun, Macar ördeği, tepeli patka, kılkuyruk, elmabaş patka, çıkrıkçın, su çulluğu, kaya güvercini, tahtalı, karatavuk, öter ardıç, kaşıkgaga ve çulluk yer alıyor. Memelilerde ise 20 Ağustos'tan itibaren yaban domuzu ve çakal, 15 Eylül'den itibaren yaban tavşanı, ada tavşanı ve tilki bulunuyor.