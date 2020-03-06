Mersin'de 'Dünya Su Günü' etkinlikleri sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de 'Dünya Su Günü' etkinlikleri sürüyor - Son Dakika

Mersin'de 'Dünya Su Günü' etkinlikleri sürüyor

6 saat önce

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü'nün, '22 Mart Dünya Su Günü' etkinlikleri kapsamında, 2 Mart'ta Anamur'da başlattığı 'Su ve iklim değişikliği' konulu eğitim seminerleri devam ediyor.

Mersin'de 'Dünya Su Günü' etkinlikleri sürüyor, System.String[]

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü'nün, '22 Mart Dünya Su Günü' etkinlikleri kapsamında, 2 Mart'ta Anamur'da başlattığı 'Su ve iklim değişikliği' konulu eğitim seminerleri devam ediyor.


MESKİ Genel Müdürlüğü'nün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikleri, Anamur, Bozyazı, Aydıncık ve Gülnar'ın ardından Erdemli ilçesinde devam etti. Öğrenciler ve öğretmenlere su farkındalığı ile su tasarrufunun anlatıldığı eğitim seminerlerine, ilçe milli eğitim müdürleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Lisansüstü öğrencileri ve MESKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri katıldı.


Öğrenciler tiyatro gösterisiyle keyifli anlar yaşadı


MESKİ Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler ve Basın Yayın Şube Müdürlüğü personelinin, suyun hayattaki yerini ve MESKİ'nin görevlerini anlattığı sunumunun ardından, Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nden lisansüstü bir öğrenci, su tasarrufunun önemi ve kaynaktan bardağa suyun serüveni konularını anlattı. Animasyon eşliğinde izletilen sunumlara, öğrenciler de dahil edilerek, soru-cevap şeklinde interaktif bir sistem uygulandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncularının sergilediği 'Su gelir güldür güldür' oyunu ile çocuklar mutlu anlar yaşarken, su tasarrufuna ilişkin konular, oyun içerisinde eğlenceli bir şekilde sahnelendi. Katılım sağlayan öğrencilere ve öğretmenlere, etkinliğin sonunda bilgilendirme broşürleri verilerek çeşitli hediyeler dağıtıldı.


"Öğrencilerin seviyelerine uygun eğitimler veriyoruz"


MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, ilk haftasını tamamlayan eğitim seminerlerinin ardından yaptığı açıklamada, "'Dünya Su Günü' kapsamında, 2 Mart'ta Anamur'da başlattığımız etkinliklerimiz hız kesmeden devam ediyor. Su ve suyun önemini anlatmak ve su tasarrufu bilincini çocuklarımıza ve ailelerine kazandırmak adına olan eğitim seminerlerini, çocuklarımızın seviyelerine uygun hale getirerek veriyoruz. Bu eğitimlerle ulaştığımız genç beyinlerin evlerinde aileleriyle, güncel hayatlarında ve okullarında arkadaşlarıyla olan ilişkilerine, kısacası tüm yaşam alanlarına dokunuyoruz. Konunun benimsenmesini sağlayarak, tasarruf fikrini etkili hale getiriyoruz. Eğitim seminerlerimiz Erdemli'nin ardından Silifke, Tarsus, Çamlıyayla, Mut ve merkez ilçelerde devam edecektir" dedi. - MERSİN

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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:59 Kaynak: İHA
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