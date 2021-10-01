Mersin'de engellilere yönelik "Ruhun Yelkenleri" projesi kapsamında etkinlik yapıldı - Son Dakika

Engelliler ve toplum arasında pozitif bir etkileşim modeli geliştirmek amacıyla organize edilen "Ruhun Yelkenleri" projesi kapsamında Mersin'in Silifke ilçesinde etkinlik düzenlendi.

Rusya Beyaz Baston Derneği tarafından Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumunun (Rosatom) desteğiyle düzenlenen projenin açılışı yapıldı.

Taşucu Limanı'ndaki programda engellilere yönelik sosyal ve kültürel aktiviteler düzenlendi.

Dernek Başkanı Oleg Kolpashchikov, projeleriyle engelli insanlarla birlikte yat turları yaptıklarını belirterek, "Bizim burada yatımızda Rusya'dan, Ukrayna'dan, Letonya'dan, İsveç'ten, Türkiye'den hem engelli hem de engelsiz insanlarımız var. Bu yıl projemizin sloganı spor, enerji, çevre koruma ve ekoloji." diye konuştu.

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok da "Sivil toplum kuruluşlarımızla ortak projeler üreterek ilçe genelinde yaşayan engelli kardeşlerimizin yaşamlarını kolaylaştırıcı modern ve sağlıklı projeler üretmeye ve bu projeleri de hayata geçirmeye devam ediyoruz." dedi.

Programa Tarsus Görme Engelliler Federasyonu Başkan Yardımcısı, Engelsiz Turizm ve Spor Kenti Mersin günleri proje sorumlusu Dursun Arslan, Akkuyu Nükleer AŞ İnşaat Bölümü Müdürü Maxim Kucherenko, Rus ve Türk vatandaşları katıldı.