Mersin'de Hdp'li Güven'e Destek Etkinlikleri Yasaklandı
1 saat önce
MERSİN Valiliği, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in başlattığı sözde açlık grevine destek mahiyetinde düzenlenebilecek tüm etkinliklerin yasaklandığını açıkladı.
MERSİN Valiliği, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven
'in başlattığı sözde açlık grevine destek mahiyetinde düzenlenebilecek tüm etkinliklerin yasaklandığını açıkladı. Mersin
Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in başlattığı sözde açlık grevine destek mahiyetindeki ve teröristbaşı Abdullah Öcalan
'ın Kenya
ülkesinde yakalanarak ülkemize getirilişinin yıldönümü sebebiyle terör örgütüne müzahir gruplarca ilimizde gerçekleşmesi muhtemel eylem/etkinlikler ile belirtilen konuların devamı niteliğindeki her türlü eylem ve etkinlikler ilimiz genelinde açık kapalı alanlarda tüm coğrafi alanı kapsayacak şekilde 15-16-17 Şubat 2019 tarihlerinde yasaklanmıştır." - Mersin
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:44 Kaynak: DHA
HDP'li Milletvekili, Polis Memurunun Kolunu Isırdı
MHP Lideri Bahçeli'den, HDP'li Temelli'nin Kürdistan Sözlerine Sert Yanıt
HDP'li Nadir Yıldırım'dan Skandal Paylaşım: Çaresiz Olmadık Çünkü PKK Var!
İki Çocuk Annesi Kadını Öldürüp Altınlarını Çalan Dayı-Yeğen, Parayla Alem Yaptı