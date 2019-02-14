Son Dakika Haberleri: Mersin'de Hdp'li Güven'e Destek Etkinlikleri Yasaklandı

Mersin'de Hdp'li Güven'e Destek Etkinlikleri Yasaklandı

1 saat önce

MERSİN Valiliği, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in başlattığı sözde açlık grevine destek mahiyetinde düzenlenebilecek tüm etkinliklerin yasaklandığını açıkladı.

Mersin'de Hdp'li Güven'e Destek Etkinlikleri Yasaklandı, System.String[]
MERSİN Valiliği, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in başlattığı sözde açlık grevine destek mahiyetinde düzenlenebilecek tüm etkinliklerin yasaklandığını açıkladı. 

Mersin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:  

"HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in başlattığı sözde açlık grevine destek mahiyetindeki ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Kenya ülkesinde yakalanarak ülkemize getirilişinin yıldönümü sebebiyle terör örgütüne müzahir gruplarca ilimizde gerçekleşmesi muhtemel eylem/etkinlikler ile belirtilen konuların devamı niteliğindeki her türlü eylem ve etkinlikler ilimiz genelinde açık kapalı alanlarda tüm coğrafi alanı kapsayacak şekilde 15-16-17 Şubat 2019 tarihlerinde yasaklanmıştır." - Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:44 Kaynak: DHA

Hakkari, Leyla Güven, Halkların Demokratik Partisi, Mersin, Güncel
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