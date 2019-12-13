Mersin'de insan hakları konuşuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de insan hakları konuşuldu - Son Dakika

Mersin'de insan hakları konuşuldu

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Barosu ve Karikatürcüler Derneği işbirliğiyle '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' kapsamında üç gün süreyle bir dizi etkinlik düzenlendi.

Mersin'de insan hakları konuşuldu, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Barosu ve Karikatürcüler Derneği işbirliğiyle '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' kapsamında üç gün süreyle bir dizi etkinlik düzenlendi.


İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin imzalanışının 71. yılında Türkiye ve dünyadaki hak ihlalleri Işık Kansu, Deniz Zeyrek, Yaşar Aydın ve Ali Haydar Fırat gibi deneyimli isimler tarafından masaya yatırıldı. Üç gün süren etkinlikler ulusal ve uluslararası karikatüristlerin 'Karikatür Sergisi' ile başladı. Etkinliğin ikinci ve üçüncü gününde ise 'Başkanlık sitemi, KHK'lar ve insan hakları', 'Türkiye'nin insan hakları gündemi: sorunlar, öneriler ve medyanın yaklaşımı' konulu paneller gerçekleşti. Mersin Büyükşehir Belediyesi Klasik Oda Müziği Topluluğu sanatçıları üç gün boyunca etkinliklerde katılımcılara ezgiler sundu.


Gazeteci-yazar Işık Kansu, Türkiye'de kadın cinayetlerinin ve çocuk istismarlarının önemli bir hak ihlali olduğuna dikkat çekerek, 16 Nisan 2017 sonrası Türkiye'de çocuklara ve kadınlara yönelik hak ihlallerinden örnekler verdi. Kansu, "Her gün bir kadının öldürüldüğünü, dayak yediğini izliyoruz. Avrupa çapında veri toplayan önemli bir örgüt, Avrupa çapında öldürülen kadınların sayısını Almanya'da yılda 210, Fransa'da 142, İngiltere'de 128, İtalya'da 109 olarak saptamış. Türkiye'deki sayı 440. Neredeyse Almanya'nın iki katı, Fransa'nın 4 katı" dedi.


Etkinliklerde deneyimli karikatürist ve gazetecilere plaket ve çiçekleri takdim edildi. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla katılımcılara, Mersin'de dikilerek adlarına yaşatılmak üzere zeytin fidanları hediye edildi. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Volkswagen, fabrika yatırımı için Türkiye kararını bir kez daha erteledi
Mersin'de mezar taşındaki mermer fotoğrafları kırdılar Ödülü almak için Kıbrıs Rum Kesimi'ne giden dünya birincisi Türk öğrenci, sınırdan içeri alınmadı Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin logosunu ve ismini nasıl bulunduğunu anlattı

Son Dakika Haberleri
22:06 Yunus Emre Enstitüsünden Brüksel'de Türkçe kütüphane - Son Dakika
22:06 Hatay'da bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
22:05 Nur-Sultan Devlet Akademik Filarmonisi Orkestrası konser verdi - Son Dakika
22:05 Ecem, babaannesiyle birlikte toprağa verildi - Son Dakika
22:03 Kaçak ocakta ölen Afgan gencin cenazesi ailesine teslim edildi - Son Dakika
21:03 KKTC Bakanlar Kurulu, Geçitkale Havaalanı'nın İHA ve SİHA merkezi olması yönünde karar aldı - Son Dakika
20:59 Antalya'daki dolu ve sağanak nedeniyle Kaş ilçesindeki seralarda su baskını yaşandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 22:09:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'de insan hakları konuşuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]