Mersin'de vahşet dolu cinayet! Fidye için kaçırdı, istediğini alamayınca boğarak öldürdü - Son Dakika
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Mersin'de vahşet dolu cinayet! Fidye için kaçırdı, istediğini alamayınca boğarak öldürdü

10.05.2023 01:24

Mersin'de görev yaptığı sitedeki yabancı uyruklu ailenin 12 yaşındaki çocuğunu kaçırarak 400 bin euro fidye isteyen kapıcı, istediğini alamayınca çocuğu boğarak öldürdü.

Merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Türksat Sitesi'nde meydana gelen olayda, kuyumculuk yapan Suriyeli Halit Hayanked'in 12 yaşındaki oğlu Khaled Hayanked, dün öğle saatlerinde sitenin bahçesinde oynarken aniden ortadan kayboldu. Bir süre sonra da aileyi telefonla arayan bir kişi, çocuklarının ellerinde olduğunu, 400 bin euro fidye vermeleri durumunda çocuğu serbest bırakacaklarını, polise haber vermeleri durumunda ise öldüreceklerini söyledi.

Mersin'de vahşet! Fidye için kaçırdığı çocuğu istediğini alamayınca boğarak öldürdü

EKİPLER ÇOCUĞUN CESEDİNİ BODRUMDA BULDU

Bunun üzerine Halit Hayanked, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri sitede araştırma yaptı, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi, çocuğun siteden ayrılmadığını tespit etti. Araştırmalarına devam eden polis ekipleri, 3 bloklu sitenin A bloğunun bodrum katına girdiğinde, 12 yaşındaki çocuğun cesedini halının arasına sarılmış halde buldu. Boğularak öldürüldüğü belirlenin çocuğun cesedi, yapılan otopsinin ardından defnedildi.

Mersin'de vahşet! Fidye için kaçırdığı çocuğu istediğini alamayınca boğarak öldürdü

KAPICI GÖZALTINDA

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma çerçevesinde, sitenin kapıcısı Hasan C. gözaltına alındı. Bodrum katın anahtarının sadece kapıcıda olduğu, olay günü ise sitenin güvenlik kameralarının kapalı olduğu öne sürüldü.

Mersin'de vahşet! Fidye için kaçırdığı çocuğu istediğini alamayınca boğarak öldürdü

SİTE SAKİNLERİ TEPKİLİ

Enes Öter isimli site sakini, dün çocuğun okuldan geldikten sonra ortadan kaybolduğunu belirterek, "Polisler buraya geliyor. Zaten kapıcı sitenin kameralarını dün kesmiş. Bunu daha önce planlamış. Dün kapıcı ile damadı bodruma inerken benim kardeşim görüyor. Şaşırtıcı durum şu; biz kapıcıyla birlikte çocuğu aradık. En son polisler bodruma bakmak istiyor ama kapıcı arama kararı istiyor. Daha sonra polislerin gittiğini zannedip, kendi aşağı inip çocuğu halıya sararken suçüstü yakalandı. Aile Suriyeli ve kuyumcu. Çocukları karşılığında 400 Euro fidye istemişler. Eğer polislere haber verirlerse öldüreceklerini söylemişler ve zaten öldürmüş" dedi.

Site sakinlerinden Melek Erden ise kapıcının 1,5 yıl önce uyuşturucu kullanırken gördüğünü belirterek, "Bunu yöneticiye de komşulara da söyledim. Bizim çocuklarımızın can güvenliği yok dedim. Ben birçok kere bu kapıcıyla karakolluk oldum. Bugüne kadar hep bir yolunu bulup, kurtuluyordu. Olayı duyunca çok üzüldüm ve halen şoktayım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Mersin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de vahşet dolu cinayet! Fidye için kaçırdı, istediğini alamayınca boğarak öldürdü - Son Dakika


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