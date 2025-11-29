Hafif ticari araç, otoyolda kamyona çarptı; 3 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Hafif ticari araç, otoyolda kamyona çarptı; 3 ölü, 3 yaralı


29.11.2025 11:32
Mersin'in Tarsus ilçesinde hafit ticari aracın kamyona arkadan çarptığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Demir yığınına dönen araçta hayatını kaybeden 3 kişinin aynı soyadını taşıdığı görüldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

AYNI SOYADINI TAŞITAN 3 KİŞİ ÖLDÜ

Kaza, saat 08.30 sıralarında Tarsus- Adana Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi. Mistik Ali Gönen (64) yönetimindeki 46 NK 038 plakalı hafif ticari araç, aynı güzergahta Fatih T. yönetimindeki 80 DT 162 plakalı kamyona arkadan çarptı. Demir yığınına dönen hafif ticari araçtaki Mistik Ali Gönen, Mustafa Gönen ve Hüsne Gönen olay yerinde hayatını kaybetti; Ahsen Lina Yücedağ, Seda Yücedağ ve Medine Gönen yaralandı.



KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Kamyon şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA




