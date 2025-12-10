Ayçiçek yağlarına su karıştırmışlar! Tam 3 bin 650 bidon ele geçirildi - Son Dakika
Ayçiçek yağlarına su karıştırmışlar! Tam 3 bin 650 bidon ele geçirildi

Ayçiçek yağlarına su karıştırmışlar! Tam 3 bin 650 bidon ele geçirildi
10.12.2025 12:22  Güncelleme: 16:57
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, bir depoda her biri 20 litrelik olan, içine su karıştırılmış 3 bin 650 bidon ayçiçeği yağı ele geçirildi. Firmanın sahte olduğu belirlenirken olayla ilgili yasal süreç başlatıldı

Mersin'de, Akdeniz Belediyesi'nin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekipler, D-400 kara yolu Huzurkent mevkiindeki bir depoya baskın düzenledi.

İncelemelerde, yurt dışına "ayçiçeği yağı" olarak satılmak üzere hazırlanan bidonlarda, su ve yağ karışımı yapıldığı tespit edildi.

Mersin'de içine su karıştırılmış 3 bin 650 bidon ayçiçeği yağı ele geçirildi

ANALİZ YAPILDI: HEPSİNDE SU VAR

Depodaki 20 litrelik 3 bin 650 bidona el konuldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce bidonlardan alınan numuneler laboratuvara gönderildi. Analiz sonuçlarında, bidonların tamamının su ve yağ karıştırılarak doldurulduğu saptandı. Olayla ilgili yasal süreç başlatıldığı bildirildi.

Mersin'de içine su karıştırılmış 3 bin 650 bidon ayçiçeği yağı ele geçirildi

FİRMANIN SAHTE OLDUĞU BELİRLENDİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdür Ufuk Sivaslıoğlu, ihbar üzerine depoya baskın düzenlediklerini belirterek, "Ambalajın üzerindeki ayçiçeği yağı bilgileri kontrol ettiğimizde de firmanın sahte bir firma olduğunu saptadık. Sahte firmayı da maliyeye bildireceğiz. Bu ürünlerin tamamına el koyup geri dönüşüm tesisine göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ayçiçek yağlarına su karıştırmışlar! Tam 3 bin 650 bidon ele geçirildi

