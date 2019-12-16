Mersin'de 'şırıngalı çikolata' denetimi - Son Dakika
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Mersin'de 'şırıngalı çikolata' denetimi

6 saat önce

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ilçe genelindeki okul kantinlerinde ve çevresindeki bakkallarda, son günlerde ülke gündeminde sıkça yer alan 'şırıngalı çikolata' ile ilgili denetim gerçekleştirdi.

Mersin'de 'şırıngalı çikolata' denetimi, System.String[]

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ilçe genelindeki okul kantinlerinde ve çevresindeki bakkallarda, son günlerde ülke gündeminde sıkça yer alan 'şırıngalı çikolata' ile ilgili denetim gerçekleştirdi.


Ankara'da ve Diyarbakır'da 2 çocuğun ölümüne sebebiyet veren çikolata üzerinde 'çocukların boğazına kaçabilir' gibi uyarıların bulunmaması ve tehlikeli olması nedeniyle Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Küçük yaşlardaki çocukların şırıngalı çikolatanın ambalajını açmakta zorlandıkları için ağızlarıyla açmaya çalışmaları sonucu kapağının boğazlarına kaçması ölümlerine yol açıyor. Bu kapsamda denetimler yapan ekipler, öğrencilerin sağlığını tehlikeye atacak şırıngalı çikolata ve benzeri ürünlerin satışının yapılıp yapılmadığını inceleyerek uyarılarda bulundu. Aynı zamanda denetimler sırasında iş yeri açma, çalıştırma, hijyen, gıda maddelerini saklama koşulları ve ürünlerin son kullanma tarihleri de kontrol edildi.


"Halkımızın, çocuklarımızın sağlığı her zaman önceliğimiz" diyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Çocuklarımızın sağlığını tehlikeye atacak ürünlerin satışını engellemek istiyoruz. Öğrencilerimizin okullarında hijyenik koşullarda ve sağlıklı ürünler tüketmeleri amacıyla denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz. Eğitim kurumlarındaki kantinlerden ve bakkallardan da bu konuda duyarlılık bekliyoruz" dedi. - MERSİN

Diyarbakır, Toroslar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:14 Kaynak: İHA
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