Mersin\'den Sudan\'a 6. İyilik Gemisi uğurlandı

Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti iş birliğinde, AFAD Başkanlığı koordinasyonunda; Mersin Valiliğinin destekleri, Katar Kalkınma Fonu'nun katkıları ve 23 sivil toplum kuruluşunun iş birliğiyle hazırlanan yaklaşık 2 bin 600 ton insani yardım malzemesi, Mersin Uluslararası Limanı'ndan dost ve kardeş ülke Sudan'a uğurlandı.

RO QUEEN adlı gemiyle sevk edilen yardımların, Sudan'da süren iç çatışmalar nedeniyle artan insani ihtiyaçların karşılanmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Yardım gemisinde, un, bakliyat, konserve gıda ürünleri, bebek maması, içme suyu, hijyen kitleri, tıbbi ve sağlık malzemeleri, çadır, battaniye, yatak, giysi ve diğer temel yaşam malzemeleri bulunuyor.

Mersin Uluslararası Limanı'nda düzenlenen uğurlama programına, Mersin Valisi Atilla Toros, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Katar Kalkınma Fonu Temsilcisi Ahmet Yusuf, Katar heyeti, milletvekilleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

"Yüce milletimiz nerede bir feryat yükselmişse oraya koşmuş"

Uğurlama programında konuşan Vali Toros, Türk milletinin tarih boyunca mazlum ve mağdurların yanında yer aldığını vurgulayarak, "Yüce milletimiz nerede bir feryat yükselmişse oraya koşmuş, mazlumun ve mağdurun yanında durmayı tarihin en şerefli payesi saymıştır. Dinine, diline, rengine, ırkına bakmadan elini uzatmış, inancının, kültürünün, köklü medeniyet birikiminin ve medeniyet değerlerinin gereğini yerine getirmiştir" ifadelerini kullandı.

"Sudan'a yardım elimizi uzatıyoruz"

Vali Toros, Sudan'a gönderilen yardım gemisinin yalnızca insani ihtiyaçları karşılamaya yönelik olmadığını, aynı zamanda milletin dayanışma ve kardeşlik duygularını da taşıdığını ifade ederek, "Bugün de bu vesileyle bir kez daha Sudan'a yardım elimizi uzatıyoruz. AFAD Başkanlığımız koordinasyonunda, valiliğimiz desteği, Katar Kalkınma Fonu iş birliğiyle ve 23 sivil toplum kuruluşumuzun katkılarıyla hazırlanan, insani yardım malzemesi taşıyan yardım gemisini bugün Mersin'den uğurluyoruz. Bu gemi sadece temel insani yardım malzemelerini götüren bir gemi değil, aynı zamanda milletimizin yüreğinden yükselen selamı, duayı ve dayanışma iradesini de beraberinde götürüyor. Mersin olarak bu hayırlı girişimlere aracılık etmenin büyük onurunu yaşıyoruz. Rabbim bu gemiyi esenlikle Sudanlı kardeşlerimize ulaştırsın" dedi.

"Kardeş ülke Sudan'a 6. İyilik Gemisini uğurlamak üzere bir araya geldik"

Programda konuşan AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ise Türkiye'nin insani yardım faaliyetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve AFAD koordinasyonunda sürdürdüğünü belirterek, "Bugün Mersin limanımızda dost ve kardeş ülke Sudan'a 6. İyilik Gemisini uğurlamak üzere bir araya geldik. Malumlarınız olduğu üzere Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, riyasetlerinde dünyanın neresinde olursa olsun yaşanan krizler karşısında mağdur olan insanlara devletimizin ve milletimizin yardım elini uzatmak için AFAD olarak İçişleri Bakanlığımız bünyesinde gerekli çalışmaları yürütme gayreti içerisindeyiz" diye konuştu.

"30 bin çadırı oradaki kardeşlerimize ulaştırdık"

Pehlivan, Sudan'da yıllardır süren iç çatışmaların yol açtığı insani tabloyu ve Türkiye'nin bu tablo karşısında yürüttüğü yardım faaliyetlerine dikkat çekerek, "2000'li yılların başında Sudan ülkesinde başlayan iç çatışmalar, krizler 2023 yılında ileri noktalara maalesef taşınmış ve gene geçtiğimiz yıl bu mağduriyetler ve iç çatışmalardan kaynaklı göç dalgaları giderek artmıştı. ve bu sıkıntılar maalesef bugün de devam ediyor. Ülkemiz bu durum karşısında sessiz kalmamış Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda AFAD'ımızın organizasyonunda 2024 yılında iki iyilik gemisini arka arkaya göndermek suretiyle oradaki mağduriyetlerin bir nebze olsun azalmasına, giderilmesine katkı sağlamıştır. Bu iki gemiyle toplam yaklaşık 5 bin 500 ton insani yardım malzemesi ulaştırılmıştır. ve geçtiğimiz yıl sonunda, 2025 yılının sonunda aralık ayı içerisinde orada yerinden olan insanların barınma ihtiyaçlarının hat safhaya gelmesi gerçeğinden de hareketle yine İçişleri Bakanımızın talimatlarıyla, Dışişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda, uluslararası koordinasyonda aralık ayında yine buradan, 7 Aralık'ta iyilik gemilerini göndermeye başlamıştık ve arka arkaya üç gemiyi gönderdik ve Sudan'a ulaştı. Bu üç gemide toplam 30 bin çadırı oradaki kardeşlerimize ulaştırdık, barınma ihtiyacına destek olmak üzere gönderdik" şeklinde konuştu.

"Yaklaşık 2 bin 600 ton malzemeyi bugün itibariyle Sudan'a yola çıkmak üzere uğurluyoruz"

Katar Kalkınma Fonunun destekleri ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla Sudan'a gönderilen insani yardımın içeriğine ilişkin bilgiler veren Pehlivan, "Bugün de dost ve kardeş ülke Katar'ın, Katar Kalkınma Fonunun destekleriyle ve ülkemiz için de AFAD'ımızın organizasyonunda 23 sivil toplum teşkilatının katkılarıyla toplamda yaklaşık 2 bin 600 ton malzemeyi bugün itibariyle Sudan'a yola çıkmak üzere uğurluyoruz. Bu 2.600 ton insani yardım malzemesi içerisinde, beslenme ve gıda malzemeleri, hijyen ve tıbbi malzemeleri, çadır gibi barınma malzemeleri ve orada çok ihtiyaç duyulan benzeri malzemeler bulunmaktadır" ifadelerine yer verdi.

"Gazze'ye 105 bin ton insani yardım malzemesi ulaştırdık"

Sudan'a yönelik yardımların yanı sıra Gazze'de yaşanan insani krize ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Pehlivan, "Biliyorsunuz Gazze'de İsrail'in zulmü altında olan kardeşlerimize yönelik de çok yoğun çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda da en son 19. iyilik gemisini göndermiştik, önümüzdeki hafta da 20. iyilik gemisi inşallah Gazze'ye doğru, öncelikle El-Ariş Limanı'na (Mısır), oradan da Gazze'ye ulaşmak üzere yola çıkacak. Bugüne kadar toplamda 14 uçak ve 19 iyilik gemisi artı 20'ncisini de göndereceğiz ve oraya toplamda yaklaşık 105 bin ton insani yardım malzemesi ulaştırdık" dedi.

"Sudan'daki kardeşlerimiz bir gün olması gereken yaşam standartlarına kavuşacaktır"

Pehlivan, insani yardım faaliyetlerinin yalnızca maddi destekten ibaret olmadığını belirterek, bu çalışmaların milletin dayanışma ve medeniyet anlayışını olduğunu ifade ederek, "Tabii bu yardım malzemelerinin elbette ki bir maddi boyutu var ama bunun ötesinde bu, milletimizin ve güçlü devletimizin dayanışma anlayışını, yardımlaşma anlayışını, diğerkamlığını ve medeniyet değerleri içerisinde var olan 'darda olsan bile lütfetmesini, yardım etmesini bil' anlayışını yansıtan manevi boyutu da üst seviyede olan bir yaklaşımdır. Biz bu iyilik gemileriyle sadece malzeme değil, aziz milletimizin dualarını, temennilerini ve iyi dileklerini de gönderiyoruz. İnşallah bu yardımlar sayesinde Sudan'daki kardeşlerimiz bir gün olması gereken yaşam standartlarına kavuşacaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dua okundu. Protokol üyeleri, limandan ayrılan gemiyi el sallayarak uğurladı. RO QUEEN adlı 6. İyilik Gemisi, Sudan'a doğru seyrine başladı. - MERSİN