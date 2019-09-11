Mersin göç idaresi, suriyeliler için eğitim programı hazırlıyor

Göç İdaresi, Suriyeliler için eğitim programı hazırlıyor

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskinoğlu, Suriyelilerin uyumu ile ilgili bir eğtim modeli üzerinde çalışıldığını belirterek, Genel ahlak kurallarından yaşam kurallarına, Türk yargı sisteminden aile sistemine kadar birlikte yaşayabileceğimiz tüm konularda bir eğitim programı yapacağız dedi.

Mersin kent merkezindeki bir otelde, Suriyeli mülteciler konusunda Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı personeline yönelik Sosyal Uyum Çalıştayı düzenlendi. Organizasyonda 'Yabancıların Hakları, Yükümlülükleri ve Sosyal Uyumları', 'Yabancıların Sosyal Uyumları ve Doğru Bilinen Yanlışlar' başlıklı sunumlar yapılırken, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskinoğlu açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki yabancıların, özellikle Suriyelilerin uyumu ile ilgili bir eğtim modeli üzerinde çalışıldığını belirten Keskinoğlu, Bunun ön çalışmaları başladı. Genel ahlak kurallarından yaşam kurallarına, Türk yargı sisteminden aile sistemine kadar birlikte yaşayabileceğimiz tüm konularda bir eğitim programı yapacağız diye konuştu.

SUÇ ORANI DÜŞÜK

Suriyelilerin karıştığı olay sayısının düşük olduğunu ve toplumdaki algının yanlış olduğunu söyleyen Keskinoğlu, Suriyeliler ile Türkleri kıyasladığımız zaman suç oranlarının çok düşük olduğunu görebiliyoruz, istatistikler mevcut. Çok düşük olduğunu söyleyebiliriz. Öyle bir algı oldu ki, herhangi bir olay olduğu zaman, 'Suriyeli' diyoruz. Böyle birşey yok. 'İnsan bilmediğinin düşmanı diyoruz' bu yüzden. Suriyeliler noktasında bir önyargı var. Suriyelilerin toplu olarak gezmelerinden toplumumuz rahatsız. Bunları anlatmamız lazım. Onların kültüründe yok. Bizler milli duyguları yüksek olduğu gibi, kendimize göre ahlak kurallarımız var. Takdir edersiniz ki yetişkin insanlara eğitim verebilmek çok zor ama yılmayacağız, başaracağız. Onun için imamlarımızla, öğretmenlerimizle konuşuyoruz. Suriyeliler ile ilgili toplumda yanlış bilgilendirmeler var. Uyumun en önemli ayağı Türk toplumu. Uyum noktasında gerekli bilgilendirmeyi yılmadan yapacağız diye konuştu.