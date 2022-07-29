Cinayetle ilgili çalışma başlatan Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, cinayet zanlısı olduğu iddia ettiği Y.K'yi Mersin'in Akdeniz ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde saklandığı evde Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yaptığı operasyonla yakaladı.

Kaynak: İHA

Akdeniz, Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Mersin'de cinayet zanlısı yakalandı - Son Dakika

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