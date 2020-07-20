MERSİN Rusya'da Akkuyu'nun teknolojisine sahip bir NGS ünitesi daha - Son Dakika

MERSİN Rusya'da Akkuyu'nun teknolojisine sahip bir NGS ünitesi daha

Rusya'da Akkuyu'nun teknolojisine sahip bir NGS ünitesi dahaRUSYA Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde de kullanılacak VVER-1200 teknolojisine sahip bir 3+ nesil güç ünitesini daha hayata geçiriyor.

Rusya'da Akkuyu'nun teknolojisine sahip bir NGS ünitesi daha

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RUSYA Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde de kullanılacak VVER-1200 teknolojisine sahip bir 3+ nesil güç ünitesini daha hayata geçiriyor.

Rusya'nın Lenningrad bölgesinde yer alan Leningrad NGS-2'nin ikinci güç ünitesinde yer alan VVER-1200 reaktörüne ilk 163 yakıt demetinin yüklemesinin tamamlanması ile santralin devreye alınmasında önemli bir adım atıldı. Yakıt yüklemesi, NGS'nin fiziksel olarak devreye alınması anlamına geliyor. Santral, Rosatom'un Elektrik Enerjisi Bölümü Rosenergoatom tarafından işletiliyor.

Rosenergoatom'un Genel Müdürü Andrei Petrov, "Fiziksel devreye alma prosedürleri ünitenin inşasıyla ilgili tüm işlerin tamamlanmış olduğu anlamına gelir. Bugün ünitenin bu önemli ekipmanı 'nükleer enerji tesisi' statüsünü alıyor ve nükleer uzmanlar önümüzdeki uzun yıllar boyunca bu tesisin güvenli bir şekilde işletilmesinden sorumlular" dedi.

Yakıt yüklendikten sonra tüm ilgili proseslerde güvenliği sağlamak için reaktöre minimum kontrol edilebilir güç (yüzde 1'e kadar) verilecek. Fiziksel olarak işletmeye almayı, gücün devreye alınması, deneme operasyonları ve tümleşik testler izleyecek. Güç ünitesinin 2021'de devreye alınması planlanıyor. Bu güç ünitesi, Leningrad NGS-1'in 45 yıllık servis süresinin ardından bu yıl sonunda devre dışı bırakılacak 2'nci güç ünitesindeki RBMK-1000 reaktörünün yerini alacak.

AKKUYU'DA DA AYNI TEKNOLOJİ UYGULANIYOR

Mersin'de inşa edilen Akkuyu NGS'de de kullanılacak olan VVER-1200, Rosatom'un 3+ nesil PWR tipi reaktörlerinin en iyisi ve dünyanın seri üretime sahip tek 3+ nesil reaktörü niteliğini taşıyor. Sırasıyla 2016 ve 2019 yıllarında Novovoronezh-2 NGS'nin 1'nci ve 2'nci ünitesi'nde devreye alındı. 2017 yılında Leningrad-2 NGS'nin 1'nci ünitesinde devreye alınan aynı tip reaktörün, Leningrad-2 NGS'nin 2. ünitesinde de kullanılmasıyla bu serinin hayata geçirilen dördüncü reaktörü olacak.

Yenilikçi VVER-1200 reaktöre sahip 3+ nesil güç ünitesinin, bir önceki nesille karşılaştırıldığında (VVER-1000) birçok avantajı bulunuyor. Yüzde 20 daha güçlü olan reaktörü işleten personel sayısı da yüzde 30- 40 oranında daha az. Ayrıca reaktörün çalışma ömrü iki katı artarak 60 yıla ulaşırken, ilave bir 20 yıl opsiyonuyla işletme ömrü 80 yıla kadar çıkabiliyor.

Başka ülkelerin yanı sıra bu teknolojiyi kullanmayı tercih eden ülkeler arasında Finlandiya, Macaristan, Çin, Bangladeş, Belarus ve Türkiye yer alıyor. Rosatom'un uluslararası portföyünde 12 ülkede farklı aşamalarda bulunan 36 güç ünitesi projesi bulunuyor.

NÜKLEER SANTRALİN BÖLGEYE KATKISINA ÖRNEK

Rusya'nın en büyük santrallerinden biri olan Lenningrad Nükleer Santrali'nin bulunduğu bölgeye sağladığı katkı, Akkuyu NGS'nin gelecekte bulunduğu bölgede nasıl bir değişim yaratacağını göstermesi açısından güzel bir örnek oluşturuyor. 45 yıl önce inşa edilen santral sayesinde bugün nüfusu bu bölgede 70 bine ulaşan Sosnovy Bor adlı bir yerleşim birimi oluştu. Rusya'nın en önemli şehirlerinden St. Petersburg'un 80 kilometre güneybatısında, Finlandiya Körfezi kıyısında çam ağaçları arasında yer alan Sosnovy Bor, ülkenin önemli nükleer şehirlerinden biri olarak biliniyor. Kentte yaşayan iki kişiden biri geçimini nükleer santralden sağlıyor. Aynı zamanda tatil için de tercih edilen şehir, eğitim ve istihdam olanakları açısından gelişmiş bir cazibe merkezi niteliğini taşıyor.

Akkuyu, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 17:57 Kaynak: DHA

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