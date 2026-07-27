Mersin'de yasa dışı bahis soruşturmasında 80 kişi hakkında gözaltı kararı: 20 milyarlık işlem hacmi - Son Dakika
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Mersin'de yasa dışı bahis soruşturmasında 80 kişi hakkında gözaltı kararı: 20 milyarlık işlem hacmi

Mersin\'de yasa dışı bahis soruşturmasında 80 kişi hakkında gözaltı kararı: 20 milyarlık işlem hacmi
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildiği belirtildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarına yönelik yürütülen iki ayrı soruşturmada 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.

3 İLDE ÖNEMLİ OPERASYONLAR

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya X hesabı üzerinden bu sabah gerçekleştirilen önemli operasyonlara ilişkin açıklama yayınladı. 

Bakan Gürlek, yaptığı paylaşımda  İstanbul, Erzurum ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen üç ayrı önemli operasyona ilişkin bilgi verdi.

3 İLDE 112 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Bakan Gürlek, Ahbap Derneği soruşturması, Gülistan Doku soruşturması ile yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmalarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 112 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı.

Gülistan Doku soruşturmasında 18, Ahbap Derneği soruşturmasında ise 13 şüphelinin gözaltına alındığını kaydeden Bakan Gürlek, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "yasa dışı bahis" ve "kara para aklama" suçlarına yönelik soruşturmada ise 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilere ait banka, kripto varlık ve ödeme kuruluşu hesaplarında yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildiği aktardı.

BAKAN GÜRLEK DUYURDU

Adalet Bakanı Gürlek, yasa dışı bahis operasyonuna ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik yürütülen iki ayrı soruşturmada 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilere ait banka, kripto varlık ve ödeme kuruluşu hesaplarında yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edilmiştir."

Bakan Gürlek, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bu vesileyle soruşturmaları titizlikle yürüten İstanbul, Erzurum ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza; İstanbul ve Mersin İl Emniyet Müdürlüklerimize, Erzurum ve Mersin İl Jandarma Komutanlıklarımıza ve operasyonlarda görev alan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Devletimiz; vatandaşlarımızın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere emanet ettiği bağışların hesabını sormakta, yıllar geçse de faili meçhul ve karanlıkta kalan olayların üzerindeki sis perdesini kaldırmakta, gençlerimizin geleceğini yasa dışı bahis ve suç örgütlerinin insafına bırakmamaktadır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın (@RTErdogan) liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı kılma hedefiyle; İçişleri Bakanlığımızla güçlü bir koordinasyon içinde, milletimizin huzurunu hedef alan suç ve suç örgütlerine karşı hukukun gücünü tavizsiz biçimde ortaya koymaya devam edeceğiz."

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Son Dakika Mersin Mersin'de yasa dışı bahis soruşturmasında 80 kişi hakkında gözaltı kararı: 20 milyarlık işlem hacmi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de yasa dışı bahis soruşturmasında 80 kişi hakkında gözaltı kararı: 20 milyarlık işlem hacmi - Son Dakika
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