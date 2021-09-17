Üye Girişi
Meslek liseleri, 8 ayda ekonomiye 300 milyon lira katkıda bulundu - Son Dakika

Meslek liseleri, 8 ayda ekonomiye 300 milyon lira katkıda bulundu

17.09.2021 15:39
Meslek liseleri, 8 ayda ekonomiye 300 milyon lira katkıda bulundu, System.String[]

Meslek liselerinde 8 ayda üretimden elde edilen gelir, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 26 artarak 300 milyon liraya ulaştı.

Meslek liselerinde 8 ayda üretimden elde edilen gelir, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 26 artarak 300 milyon liraya ulaştı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlık, mesleki eğitimde öğrencilerin uygulama becerilerine önemli katkısı olan döner sermaye kapsamındaki üretim kapasitesini artırmaya devam ediyor.

Son iki yılda yüzde 100 artarak geçen yıl 503 milyon 197 bin 847 liraya ulaşan meslek liselerinde üretimden elde edilen gelir, Kovid-19 salgını nedeniyle okulların uzun süre kapalı olmasına rağmen bu yıl da artış eğilimini sürdürdü.

Bu yıl 8 ayda, meslek liselerinde üretimden elde edilen gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak, 300 milyon liraya ulaştı.

"2021 yılı için daha büyük bir artış hedefliyoruz"

Açıklamada, konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki eğitimdeki dönüşümde önceliğin eğitim, üretim ve istihdam döngüsünü güçlendirmek olduğunu belirti.

Atılan adımlardan birinin de döner sermaye kapsamında, meslek liselerinde yapılan üretim kapasitesinin artırılması olduğunu ifade eden Özer, 2021 yılı 8 ayında üretimden elde edilen geliri, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 26 artırarak, 300 milyon liraya ulaştırdıklarını bildirdi.

Bakan Özer, yeni hedeflere ilişkin şunları kaydetti:

"2021 yılı için daha büyük bir artış hedefliyoruz. Süreç, planlamalarımıza ve takvimimize göre işliyor. Üretim portföyünde önemli değişikliklere gittik. Bu yıl artan üretim kapasitesini, mesleki eğitimin kalitesini doğrudan etkileyen atölye altyapımızı güçlendirmek üzere yönlendirdik. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüzün belirlediği liselerde, mesleki eğitimde kullandığımız atölye deney setlerini üretmeye başladık. Tasarım beceri atölyelerinde ihtiyaç duyulan ders ve diğer sınıf araç gereçlerini de artık meslek liselerimizde üretiyoruz. Bu bağlamda, 2021 yılı sonunda 2020 yılına göre üretimde ciddi bir artış bekliyoruz."

En fazla gelir İstanbul, Ankara ve İzmir'de elde edildi

Bu yıl üretimden en fazla gelir sağlayan ilk 3 ilin sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir olduğunu kaydeden Özer, "Bu dönemde mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının yaptıkları üretimden İstanbul'da 38 milyon 645 bin lira, Ankara'da 31 milyon 698 bin lira ve İzmir'de 14 milyon 940 bin lira gelir elde edildi." bilgisini verdi.

Bakan Özer, 2021'de bu süreci başarıyla yürüten Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne, tüm il müdürlerine, okul yöneticileri ile öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Okullar bazında yapılan üretim sıralamasında ise 9 milyon 488 bin lira ile İstanbul Büyükçekmece Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci oldu. Bu okulu, 8 milyon 122 bin liralık üretimle Gaziantep Şahinbey Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 7 milyon 206 bin liralık üretimle Şanlıurfa Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takip etti.

milli eğitim bakanlığı, Anadolu Lisesi, Ankara, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meslek liseleri, 8 ayda ekonomiye 300 milyon lira katkıda bulundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Putin'den dikkat çeken açıklamalar! Taliban hakkında: ABD, ülkeden ayrılırken modern silahların yer aldığı çok geniş bir cephaneliği bıraktı 16:41 Putin'den dikkat çeken açıklamalar! Taliban hakkında: ABD, ülkeden ayrılırken modern silahların yer aldığı çok geniş bir cephaneliği bıraktı Bulgar ve Yunan turistler kışlık kıyafet için Edirne'ye akın etti 16:35 Bulgar ve Yunan turistler kışlık kıyafet için Edirne'ye akın etti Eski eşi tarafından tehdit edilen şarkıcı Gülden, 2 yıllık sevgilisiyle görüntülendi 16:22 Eski eşi tarafından tehdit edilen şarkıcı Gülden, 2 yıllık sevgilisiyle görüntülendi
Sultangazi'de alkollü olan bir vatandaş, elinde sopayla geldiği camide cemaate ve imama saldırdı 16:03 Sultangazi'de alkollü olan bir vatandaş, elinde sopayla geldiği camide cemaate ve imama saldırdı Bursa'da bir işçi 1,5 tonluk elektrik trafosunun altında kalarak yaşamını yitirdi 16:01 Bursa'da bir işçi 1,5 tonluk elektrik trafosunun altında kalarak yaşamını yitirdi Eskişehir'de 63 dairesi olan ev sahibi, isyan etti: Öğrenciler yüzünden yıl sonunda en az 6 bin lira çöpe gidiyor 15:59 Eskişehir'de 63 dairesi olan ev sahibi, isyan etti: Öğrenciler yüzünden yıl sonunda en az 6 bin lira çöpe gidiyor
Son dakika: Tüketici kredilerine yeni düzenleme geldi: 50 bin lira üstündeki kredilerde vade 36 aydan 24 aya düşürüldü 15:37 Son dakika: Tüketici kredilerine yeni düzenleme geldi: 50 bin lira üstündeki kredilerde vade 36 aydan 24 aya düşürüldü Bahçeşehir Koleji'nde, servis ücretlerinin iadesini isteyen velilerin çocuklarına ayrı muamele 15:19 Bahçeşehir Koleji'nde, servis ücretlerinin iadesini isteyen velilerin çocuklarına ayrı muamele

Son Dakika Haberleri
16:46 Yeniden Refah Partisi'nden korona hamlesi! Zorunlu PCR testlerinin kaldırılması için Danıştay'a gittiler
16:40 Putin'den dikkat çeken açıklamalar! Taliban hakkında: ABD, ülkeden ayrılırken modern silahların yer aldığı çok geniş bir cephaneliği bıraktı
16:37 Bilet fiyatlarını protesto eden Milan taraftarı karşılık aldı! Bilet fiyatları yarıya düştü
16:26 Frankfurt maçında penaltı kaçıran Pelkas'tan taraftara mesaj: Bu desteğin karşılığını fazlasıyla vereceğim
16:21 Eski eşi tarafından tehdit edilen şarkıcı Gülden, 2 yıllık sevgilisiyle görüntülendi
16:17 Koronavirüsten bile hızlı ve güçlü yayılan norovirüs belirtileri neler?
16:02 Kadir Ezildi'nin programında ortalık birbirine girdi! Yarışmacı, aldığı puanı beğenmeyince rakibini kovdu
15:59 Galatasaray'da transferlerin maliyeti kasadan para çıkmadan karşılandı
15:36 Son dakika: Tüketici kredilerine yeni düzenleme geldi: 50 bin lira üstündeki kredilerde vade 36 aydan 24 aya düşürüldü
15:30 Beşiktaş taraftarını çok sevdi! 'Come to Beşiktaş Haaland' sloganına kayıtsız kalamadı
Yeniden Refah Partisi'nden korona hamlesi! Zorunlu PCR testlerinin kaldırılması için Danıştay'a gittiler Yeniden Refah Partisi'nden korona hamlesi! Zorunlu PCR testlerinin kaldırılması için Danıştay'a gittiler         
16:46
Bilet fiyatlarını protesto eden Milan taraftarı karşılık aldı! Bilet fiyatları yarıya düştü Bilet fiyatlarını protesto eden Milan taraftarı karşılık aldı! Bilet fiyatları yarıya düştü         
16:37
Frankfurt maçında penaltı kaçıran Pelkas'tan taraftara mesaj: Bu desteğin karşılığını fazlasıyla vereceğim Frankfurt maçında penaltı kaçıran Pelkas'tan taraftara mesaj: Bu desteğin karşılığını fazlasıyla vereceğim         
16:26
Koronavirüsten bile hızlı ve güçlü yayılan norovirüs belirtileri neler? Koronavirüsten bile hızlı ve güçlü yayılan norovirüs belirtileri neler?         
16:17
Kadir Ezildi'nin programında ortalık birbirine girdi! Yarışmacı, aldığı puanı beğenmeyince rakibini kovdu Kadir Ezildi'nin programında ortalık birbirine girdi! Yarışmacı, aldığı puanı beğenmeyince rakibini kovdu         
16:02
Galatasaray'da transferlerin maliyeti kasadan para çıkmadan karşılandı Galatasaray'da transferlerin maliyeti kasadan para çıkmadan karşılandı         
16:00
Elmalı davasında 6. duruşma! Çocuklarından ayrı kalan baba isyan etti Elmalı davasında 6. duruşma! Çocuklarından ayrı kalan baba isyan etti         
15:42
Beşiktaş taraftarını çok sevdi! 'Come to Beşiktaş Haaland' sloganına kayıtsız kalamadı Beşiktaş taraftarını çok sevdi! 'Come to Beşiktaş Haaland' sloganına kayıtsız kalamadı         
15:31
Çift doz aşı yaptıran vatandaşlar, temaslı olduğu zaman karantinaya alınmayacak Çift doz aşı yaptıran vatandaşlar, temaslı olduğu zaman karantinaya alınmayacak         
15:10
Kiralık evlere gelen fahiş fiyat artışı vatandaşı canından bezdirdi! 20 metrekarelik 1+0 daire için 2 bin 500 lira istiyorlar Kiralık evlere gelen fahiş fiyat artışı vatandaşı canından bezdirdi! 20 metrekarelik 1+0 daire için 2 bin 500 lira istiyorlar         
14:35
Celal Şengör'ün Celal Şengör'ün "Eteğini kaldırıp tokat attım" dediği öğrencisi ortaya çıktı! Saniye Güven Neumann, Güney Afrika'da öğretim üyeliği yapıyormuş         
14:26
Kocası tarafından öldürülen Gülten'in katil zanlısından mahkemede kan donduran itiraf Aldattığından şüphelendim Kocası tarafından öldürülen Gülten'in katil zanlısından mahkemede kan donduran itiraf Aldattığından şüphelendim         
14:06
Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, ÖTV indirimini fiyatlara yansıtmayan bayiler için müfettiş görevlendirdi Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, ÖTV indirimini fiyatlara yansıtmayan bayiler için müfettiş görevlendirdi         
13:54
Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı         
12:06
Hırsızlar, çaldıkları aracı kaza yaptıktan sonra geri getirip bıraktılar! O anlar kamerada Hırsızlar, çaldıkları aracı kaza yaptıktan sonra geri getirip bıraktılar! O anlar kamerada         
12:02
Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim         
11:44
Kocasını beklerken dehşeti yaşadı! Hırsız önce kafasını kapıya vurdu sonra da bıçakladı Kocasını beklerken dehşeti yaşadı! Hırsız önce kafasını kapıya vurdu sonra da bıçakladı         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2021 16:52:44. #1.12#
SON DAKİKA: Meslek liseleri, 8 ayda ekonomiye 300 milyon lira katkıda bulundu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement