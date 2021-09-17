Meslek liseleri, 8 ayda ekonomiye 300 milyon lira katkıda bulundu - Son Dakika

Meslek liselerinde 8 ayda üretimden elde edilen gelir, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 26 artarak 300 milyon liraya ulaştı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlık, mesleki eğitimde öğrencilerin uygulama becerilerine önemli katkısı olan döner sermaye kapsamındaki üretim kapasitesini artırmaya devam ediyor.

Son iki yılda yüzde 100 artarak geçen yıl 503 milyon 197 bin 847 liraya ulaşan meslek liselerinde üretimden elde edilen gelir, Kovid-19 salgını nedeniyle okulların uzun süre kapalı olmasına rağmen bu yıl da artış eğilimini sürdürdü.

Bu yıl 8 ayda, meslek liselerinde üretimden elde edilen gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak, 300 milyon liraya ulaştı.

"2021 yılı için daha büyük bir artış hedefliyoruz"

Açıklamada, konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki eğitimdeki dönüşümde önceliğin eğitim, üretim ve istihdam döngüsünü güçlendirmek olduğunu belirti.

Atılan adımlardan birinin de döner sermaye kapsamında, meslek liselerinde yapılan üretim kapasitesinin artırılması olduğunu ifade eden Özer, 2021 yılı 8 ayında üretimden elde edilen geliri, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 26 artırarak, 300 milyon liraya ulaştırdıklarını bildirdi.

Bakan Özer, yeni hedeflere ilişkin şunları kaydetti:

"2021 yılı için daha büyük bir artış hedefliyoruz. Süreç, planlamalarımıza ve takvimimize göre işliyor. Üretim portföyünde önemli değişikliklere gittik. Bu yıl artan üretim kapasitesini, mesleki eğitimin kalitesini doğrudan etkileyen atölye altyapımızı güçlendirmek üzere yönlendirdik. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüzün belirlediği liselerde, mesleki eğitimde kullandığımız atölye deney setlerini üretmeye başladık. Tasarım beceri atölyelerinde ihtiyaç duyulan ders ve diğer sınıf araç gereçlerini de artık meslek liselerimizde üretiyoruz. Bu bağlamda, 2021 yılı sonunda 2020 yılına göre üretimde ciddi bir artış bekliyoruz."

En fazla gelir İstanbul, Ankara ve İzmir'de elde edildi

Bu yıl üretimden en fazla gelir sağlayan ilk 3 ilin sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir olduğunu kaydeden Özer, "Bu dönemde mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının yaptıkları üretimden İstanbul'da 38 milyon 645 bin lira, Ankara'da 31 milyon 698 bin lira ve İzmir'de 14 milyon 940 bin lira gelir elde edildi." bilgisini verdi.

Bakan Özer, 2021'de bu süreci başarıyla yürüten Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne, tüm il müdürlerine, okul yöneticileri ile öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Okullar bazında yapılan üretim sıralamasında ise 9 milyon 488 bin lira ile İstanbul Büyükçekmece Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci oldu. Bu okulu, 8 milyon 122 bin liralık üretimle Gaziantep Şahinbey Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 7 milyon 206 bin liralık üretimle Şanlıurfa Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takip etti.