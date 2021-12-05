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Meslek lisesi öğrencilerinin projeleriyle yarıştığı maraton sona erdi"Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu"nda dereceye giren öğrenciler belli oldu - Son Dakika

Meslek lisesi öğrencilerinin projeleriyle yarıştığı maraton sona erdi"Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu"nda dereceye giren öğrenciler belli oldu

05.12.2021 22:37

- Meslek lisesi öğrencilerinin projeleriyle yarıştığı maraton sona erdi "Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu"nda dereceye giren öğrenciler belli oldu Kastamonu, Çankırı, Sinop, Bartın, Zonguldak ve Karabük illerindeki meslek lisesi öğrencilerinden oluşan 14 takımın projeleriyle...

- Meslek lisesi öğrencilerinin projeleriyle yarıştığı maraton sona erdi

"Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu"nda dereceye giren öğrenciler belli oldu

KASTAMONU - Kastamonu, Çankırı, Sinop, Bartın, Zonguldak ve Karabük illerindeki meslek lisesi öğrencilerinden oluşan 14 takımın projeleriyle yarıştığı "Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu" sona erdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mesleki Eğitim Teması kapsamında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ile Kastamonu, Çankırı, Sinop illerini kapsayan TR82 ve Bartın, Zonguldak ve Karabük illerini TR81 bölgeleri il milli eğitim müdürlükleri iş birliğiyle gerçekleştirilen "Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu", 2021 yılı programı takımların jüri sunumlarının ardından düzenlenen törenle sona erdi. "Vocathlon" kapsamında meslek lisesi öğrencilerinin hazırladığı 3 proje ise yapılan değerlendirme neticesinde başarılı bulundu. 14 takımın katıldığı programda hazırlanan projelerden Sinop Boyabat ilçesinden Boyabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Parlayan Yıldızlar takımının hazırladığı "Bebek Arabası Otomatik Fren Kiti" projesi birinci olurken, Çankırı Şehit Mehmet Ata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Teknik Tarım takımının hazırladığı "Çok Amaçlı Çapa Motoru" projesi ikinci oldu. Yapılan değerlendirme sonunda üçüncülüğe ise Sinop Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beyaz Melekler takımının "Hasta Destek Sistemi (HDS)" projesi layık görüldü.

Öğrenciler ödüllerini aldı

3- 5 Aralık 2021 tarihlerinde Ilgaz dağında gerçekleştirilen "Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu" kapsamında düzenlenen atölye çalışmalarının tamamlanmasıyla takımlar hazırladıkları projelerin sunumunu jüri karşısında yaptı. Sunumlar sonrasında jüri tarafından yapılan değerlendirmede en başarılı projeler belirlenerek ilan edildi. Ilgaz Dağı'nda düzenlenen törene Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kasım Yenigün, Çankırı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Erdem, Sinop Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Demirci, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Kalkınma Ajansları Koordinasyon Dairesi Başkanı Filiz Alsaç, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Planlama Birimi Başkanı Mehmet Çetinkaya, mentörler ile T82 ve TR81 Bölgesi illerinin mesleki ve teknik Anadolu lisesi öğrencileri ve öğretmenleri katıldı.

Projelerine destek sağlanacak

Törende başarılı bulunan ilk üç takıma madalya ve plaketler takdim edilerek çeşitli hediyeler verildi. Ayrıca başarılı projelere Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerindeki üniversitelerin Teknoloji Geliştirme Merkezlerindeki kuluçka merkezlerinde proje geliştirme ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından ulusal çapta çalışmalarıyla öne çıkan kurumlara tecrübe ziyaretleri ve ulusal projelere katılım desteği sağlanacak.

"70 öğrenci yarıştı"

Programla ilgili bilgi veren Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu'nun Türkiye'de ilk defa meslek liselerine yönelik düzenlenen tek girişimcilik programı olduğunu ifade ederek, "2019 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kalkınma ajansları için mesleki eğitim tema olarak seçilmişti. Bu anlamda kalkınma ajansları bölgelerinde mesleki eğitimin güçlendirilmesine yönelik bir dizi faaliyetler yürüttü. Biz de Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı olarak Bölgemizde 'Vocathlon' ismini verdiğimiz Mesleki Girişim Maratonu'nu başlatmış olduk. 2019 yılında Kastamonu'da pilot olarak başlattığımız programda 5 tane takımımız vardı. 2020 yılında Çankırı ve Sinop illerimizin de dahil edilmesiyle 10 takım yarıştı. Bu yıl da bölgemizi genişleterek Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'mız ile Bartın, Karabük ve Zonguldak illerimizi dahil ettik. Böylece 6 ilden 14 takım yarıştı. Her takımda 5 öğrenci olmak üzere toplam 70 öğrenci ve onlarla birlikte 14 öğretmen programa katıldı. 10 mentörümüz, sürekli onlara mentorluk hizmeti sağladı" dedi.

"Fikirlerini başarılı bir girişime dönüştürebilmeleri için takibini yapacağız"

Öğrencilerin program sayesinde kendi meslek disiplinlerini kullanarak çözüm önerisi getiren projeler ürettiklerini de kaydeden Genel Sekreter Genç, "Takımlarımızın sunumlarından da gördük ki genellikle iş fikirleri, çevrelerinde gördükleri sorunların çözümü üzerineydi. Bu program mesleki eğitimdeki öğrencilere yönelik bir girişimcilik öğrenme programı. Hem mesleki eğitimi hem de girişimciliği bir araya getiriyor. Onlar kendi meslek disiplinlerini de kullanarak sorunlara çözüm üretiyorlar. Teknolojiyi de dikkate alarak bu iş fikirlerini geliştirmeye gayret ettiler. Güzel iş fikirleri olduğunu gördük. Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu, Türkiye'de ilk defa meslek liselerine yönelik düzenlenen tek girişimcilik programı. Biz önümüzdeki yıllarda bu programı ve bölgemizi genişleterek yaygınlaştırma hedefi içinde olacağız. Burada sunumlarını yapan takımlarımız arasından seçilen takımların da fikirlerini başarılı bir girişime dönüştürebilmeleri için takibini yapacağız. Yatırımcılarla buluşturup kurum ve kuruluşlardan destek alacağız. Bundan sonraki süreçte de devam edecek. Biz bu programı bir maraton olarak düşünüyoruz. Programımız bir başlangıç. Bundan sonra gençlerimiz girişim serüvenine başlamış olacaklar. Biz inanıyoruz ki burada atılan temeller, ileride daha büyük azimle onların girişim yapmalarına yardımcı olacaktır" diye konuştu.

"Vocathlon'u diğer bölgelerimize de yaymak istiyoruz"

Program hakkında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Kalkınma Ajansları Koordinasyon Dairesi Başkanı Filiz Alsaç ise, "Bu proje, bizim 3 yıldır gerçekleştirdiğimiz bir çalışma. Çok güzel sonuçlar elde ediyoruz. Mesleki eğitimdeki gençlerimizi, girişimcilik yolculuklarında desteklemek amacıyla çalışmamızı başlattık. Mesleki eğitim, geçtiğimiz yıllarda yıl temamızdı. Yani, mesleki eğitimde gençlerimizi desteklemek için Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde çok kıymetli çalışmalar yürüttük. Bu çalışmaların devamı olarak mesleki eğitimdeki gençlerimizin daha fazla sorgulayarak, ihtiyaçları analiz ederek ve bunlara çözüm üretmesi ile bunları ekonomik olarak hayata geçirebilmesi için çeşitli destekler sağlıyoruz. Bu yarışmamız bunun çok güzel bir örneği. Daha önce bu bölgemizde yaptığımız bu çalışmayı, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansını ekleyerek genişlettik. Diliyoruz ki bu çalışmanın örneğini, diğer bölgelerimizde önümüzdeki yıl genişleteceğiz" şeklinde konuştu.

Meslek lisesi öğrencilerinin projeleriyle yarıştığı maraton sona erdi Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu nda dereceye giren öğrenciler belli oldu
Meslek lisesi öğrencilerinin projeleriyle yarıştığı maraton sona erdi Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu nda dereceye giren öğrenciler belli oldu
Meslek lisesi öğrencilerinin projeleriyle yarıştığı maraton sona erdi Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu nda dereceye giren öğrenciler belli oldu
Meslek lisesi öğrencilerinin projeleriyle yarıştığı maraton sona erdi Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu nda dereceye giren öğrenciler belli oldu

Zonguldak, Kastamonu, Karabük, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meslek lisesi öğrencilerinin projeleriyle yarıştığı maraton sona erdi'Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu'nda dereceye giren öğrenciler belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meslek lisesi öğrencilerinin projeleriyle yarıştığı maraton sona erdi"Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu"nda dereceye giren öğrenciler belli oldu - Son Dakika
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