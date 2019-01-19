Son Dakika Haberleri: Meslek Lisesine Sıfır Kilometre Araç Bağışlandı

Meslek Lisesine Sıfır Kilometre Araç Bağışlandı

1 saat önce

Aydın'da bir otomotiv firması, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne sıfır kilometre araç bağışında bulundu.

Meslek Lisesine Sıfır Kilometre Araç Bağışlandı, System.String[]
Aydın'da bir otomotiv firması, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne sıfır kilometre araç bağışında bulundu.

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne sıfır kilometre araç bağışlandı. Yaklaşık 110 bin lira değerinde olan araç için okulda tören düzenlendi. Okullarında bin 100 öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sami Yavuz, araç sayesinde motor bölümünde eğitim gören 110 öğrencinin yeni teknolojinin parçalarını tanıma fırsatı bulacağını kaydederek desteği olan herkese teşekkür etti.

Aracı okula bağışlayan şirket yetkilisi Gökhan Pehlivan, "Bozun, parçalara ayırın, tamir edin, ne yaparsanız yapın. Bizler sizden tamircilik değil, ustalık görmek istiyoruz. Böyle kaliteli okul ve özel sektör olduktan sonra meslek lisesi öğrencilerinin işsiz kalması mümkün değil. Bu gençlerimiz olmasa bu araçların hiçbirisi çalışamaz" dedi.

Şirket tarafından Türkiye genelinde meslek liselerine hibe edilen 71 araçtan 3'ünün Aydın'daki okullara bağışlandığını ifade eden Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, daha önce Nazilli ve Söke'deki meslek liselerine 2 aracın hibe edildiğini söyledi.

Atölyede kullanmak üzere aracı okula bağışlayan yöneticilere teşekkür eden Vali Köşger ise, ülke olarak en büyük zenginliğin iyi yetişmiş ve eğitilmiş insanlar olduğunu vurguladı.

Törene Vali Yavuz Selim Köşger, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özmen, Şirketin Bölge Sorumlusu Gökhan Pehlivan, ASTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve Aydın Sanayi Odası Meclis Başkanı Gökhan Maraş, kurum ve kuruluşların temsilcileri, okul yönetimi, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:03 Kaynak: İHA

Aydın, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Güncel
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