Messi'nin vedasında tribünlerde ilginç an: Genç kadının hareketi ağızları açık bıraktı - Son Dakika
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Messi'nin vedasında tribünlerde ilginç an: Genç kadının hareketi ağızları açık bıraktı

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Messi\'nin vedasında tribünlerde ilginç an: Genç kadının hareketi ağızları açık bıraktı
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Arjantin Milli Takımı'nda Lionel Messi'nin veda ettiği gecede tribünde genç bir çiftin romantik anı dikkat çekti. Genç kadın sevgilisinin omzundaki elini kaldırarak izleyicileri büyüledi.

Lionel Messi'nin Arjantin Milli Takımı'na veda ettiği gecede, tribünlerde yaşanan kısa bir an kameralara yansıdı. Arjantin formaları giyen genç bir çiftin görüntüleri, özellikle genç kadının sevgilisinin omzundaki elini kaldırdığı an nedeniyle izleyenlerin dikkatini çekti.

39 yaşındaki Lionel Messi, Arjantin formasıyla son kez sahaya çıktığı karşılaşmada takımının Benin'i Buenos Aires'te 85 bin taraftarın önünde 3-0 mağlup etmesine tanıklık etti.

Arjantin Milli Takımı'nın efsanevi futbolcusu için düzenlenen veda gecesi, karşılaşma başlamadan önce duygusal görüntülere sahne oldu. Messi, üç çocuğuyla birlikte sahaya çıktığında stadyumda havai fişekler patlatıldı. Ardından Arjantin Milli Marşı okunurken yıldız futbolcu gözyaşlarına hakim olamadı.

Messi'nin formasındaki 10 numara da unutulmadı. Karşılaşma, yıldız futbolcunun forma numarasına ithafen 10. dakikada durduruldu. Bu sırada stadyumda yeniden havai fişek gösterisi düzenlenirken, tribünleri dolduran 85 bin taraftar Messi'yi uzun süre alkışladı.

Ancak gecenin dikkat çeken görüntülerinden biri, Messi'nin duygusal vedasından farklı bir nedenle tribünlerden geldi.

Genç çiftin kısa süreli anı kameralara yansıdı

Arjantin formalarıyla maçı takip eden genç bir çift, televizyon kameralarının tribünlere çevrilmesiyle ekrana geldi.

Görüntülerde genç adamın yanında oturan kızın omzuna kolunu attığı görülüyor. Genç kadın ise kısa süre sonra sevgilisine dönerek gülümsüyor ve ardından erkeğin omzundaki elini kaldırıyor.

Bunun ardından saçlarını düzelten genç kadın, yanındaki erkekle kısa bir süre konuşuyor. Kameranın çiftten ayrılmasıyla birlikte birkaç saniye içinde yaşanan bu an sona eriyor.

Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından kullanıcılar genç çiftin yaşadığı kısa an üzerine yorumlar yaptı. Bazı kullanıcılar genç adamın yaşadığı durumu oldukça zor bulurken, bazıları ise genç kadının hareketinin dikkat çekici olduğunu belirtti.

Bir kullanıcı, genç adamın bu anın ardından kendisini oldukça kötü hissedeceğini yazdı. Başka bir kullanıcı ise görüntüleri izlerken onun adına üzüldüğünü ifade etti.

Bazı kullanıcılar Coldplay konserindeki olayı hatırladı

Tribünlerdeki görüntü, bazı sosyal medya kullanıcılarının geçtiğimiz dönemde Coldplay konserinde yaşanan ve uzun süre konuşulan “Kiss Cam” olayını hatırlamasına da neden oldu.

Coldplay konserinde kameraların bir çifti dev ekrana yansıtmasının ardından yaşanan olay, çiftin kimliklerinin ortaya çıkmasıyla birlikte büyük tartışmalara yol açmıştı. Görüntülerde yer alan kişilerin bir şirketin insan kaynakları yöneticisi ile evli patronu olduğu iddiaları gündeme gelmişti.

Messi'nin vedasında kameralara yansıyan genç çiftin görüntüsünde ise herhangi bir skandal ya da benzer bir durum söz konusu değildi. Buna rağmen genç kadının sevgilisinin omzundaki kolu kaldırdığı birkaç saniyelik an, izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.

Messi'nin vedası gözyaşlarıyla geçti

Tribünlerdeki görüntülerin aksine, gecenin asıl unutulmaz anları Messi'nin milli takıma vedası sırasında yaşandı.

Karşılaşmanın ardından yaklaşık 10 dakika süren bir konuşma yapan Messi, Arjantin Milli Takımı'ndaki 20 yıllık kariyerinin kendisi için ne kadar özel olduğunu anlattı.

Yıldız futbolcu, milli takım formasını yıllarca taşımanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirterek, kariyeri boyunca yaşadığı zorluklara rağmen mücadeleden hiçbir zaman vazgeçmediğini söyledi.

Messi, en zor dönemlerinde dahi elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını ve Arjantin için sahaya çıkmanın kendisi açısından her zaman büyük bir anlam taşıdığını dile getirdi.

Milli takıma bir daha dönemeyecek olmanın kendisi için kolay olmayacağını belirten Messi, Arjantin formasını sonsuza kadar giymek isteyeceğini ifade etti.

“Arjantin için oynamak başıma gelebilecek en güzel şey” sözleriyle duygularını anlatan Messi, milli takım kariyerinin kendisi için taşıdığı önemi bir kez daha ortaya koydu.

“Çocukluk hayalimi gerçekleştirmemi sağladılar”

Messi, konuşmasında takım arkadaşlarına da özel bir teşekkür gönderdi.

Kariyeri boyunca birlikte mücadele ettiği futbolcuların, çocukluk hayallerini gerçekleştirmesinde büyük pay sahibi olduğunu belirten Arjantinli yıldız; Dünya Kupası, Copa America ve Finalissima zaferlerini hatırlattı.

Messi, takım arkadaşlarının en zor anlarda dahi yanında olduğunu vurgulayarak onları “savaşçılar” olarak nitelendirdi.

Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanmak, Copa America şampiyonluğu yaşamak ve Finalissima'yı kaldırmak, Messi'nin milli takım kariyerinin en önemli başarıları arasında yer aldı.

Messi'nin Arjantin formasına vedası, Buenos Aires'teki 85 bin taraftar için duygusal anlarla dolu bir geceye dönüşürken, tribünlerde kameralara yansıyan genç çiftin birkaç saniyelik görüntüsü de karşılaşmanın dikkat çeken yanlarından biri olarak öne çıktı.

Messi'nin vedasında tribünlerde ilginç an: Genç kadının hareketi ağızları açık bıraktı
Messi'nin vedasında tribünlerde ilginç an: Genç kadının hareketi ağızları açık bıraktı
Messi'nin vedasında tribünlerde ilginç an: Genç kadının hareketi ağızları açık bıraktı
Lionel MessiSon Dakika

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