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Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor - Son Dakika

Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor

24.11.2021 16:38

Meteoroloji'nin güncel hava durumu raporuna göre başta Ankara olmak üzere Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin tamamı aralık ayına kar yağışı ile girecek. 30 Kasım Salı günü başlayacak yağışların 1 Aralık'ta tüm yurtta etkili olması bekleniyor.

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bir bölümünün merakla beklediği 'İlk kar ne zaman yağacak?' sorusunun cevabı belli oldu. Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre başta başkent Ankara olmak üzere Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin tamamı Aralık ayına kar yağışı ile girecek. 30 Kasım salı günü başlayacak yağışın 1 Aralık'ta tüm yurtta etkili olması bekleniyor.

SICAKLIK 29 KASIM PAZARTESİ'DEN İTİBAREN DÜŞECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün orta ve uzun vadeli tahmin haritasına göre aralık ayı sürpriz bir kar yağışı ile başlayabilir. Meteoroloji'nin tahminlerine göre hava sıcaklıkları cuma gününden itibaren artarak mevsim normalleri civarında seyredecek ancak 29 Kasım pazartesi gününden itibaren yeniden düşecek.

1 ARALIKTA TÜM TÜRKİYE YAĞIŞLI OLACAK

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle 30 Kasım salı günü başkent Ankara başta olmak üzere İç Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. 1 Aralık çarşamba günü ise tüm Türkiye'de yağış görülecek. Yağışlar Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun tamamında kar, yurdun diğer bölümlerinde ise yağmur şeklinde olacak.

BUGÜN ERZİNCAN, GÜMÜŞHANE VE BAYBURT'TA KAR YAĞIŞI VAR

Meteoroloji bugün için "Yağmurla başlayacak yağışın zamanla yüksek kesimleri başta olmak üzere Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Erzurum'da yer yer kuvvetli olmak üzere kar yağışı şeklinde etkili olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" açıklamasını yapmıştı.

Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor

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Son Dakika Güncel Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor - Son Dakika
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