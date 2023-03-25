Meteoroloji uyarıyor: Sıcaklıklar 10 derece düşecek! - Son Dakika
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Meteoroloji uyarıyor: Sıcaklıklar 10 derece düşecek!

25.03.2023 09:20

Meteoroloji bugün ülke geneli için yaptığı hava tahmininde dikkat çeken detaylara yer verdi. Haftaya 19 dereceyi bulacak bir sıcaklıkla başlayacağı belirtilen İstanbul'da, çarşamba günü 10 derecelik düşüşle beraber 9 derecenin görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu, Tokat, Niğde, Kayseri, Sivas ve Edirne çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA'DA SİS VE PUS VAR

Yağışların; Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ RİSKİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklenmektedir. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde azalma, çamur yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SICAKLIK 10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Öte yandan Meteoroloji'nin haftalık hava durumu raporunda ise 19 dereceleri bulan sıcaklıkların hafta içinde 9 dereceye kadar düşeceği bilgisi yer aldı. Açıklamada, "Genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor." denildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Meteoroloji uyarıyor: Sıcaklıklar 10 derece düşecek! - Son Dakika
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