Meteorolojiden İstanbul için 'sarı' uyarı - Son Dakika

Meteorolojiden İstanbul için 'sarı' uyarı
24.12.2020 14:46
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için 'sarı' kod uyarısında bulunarak, yarın öğle saatlerinden itibaren saatte 75 kilometre hıza kadar çıkacak olan fırtınaya karşı uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için 'sarı' kod uyarısında bulunarak, yarın öğle saatlerinden itibaren saatte 75 kilometre hıza kadar çıkacak olan fırtınaya karşı uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarısında şu ifadelere yer verildi: "Rüzgarın; yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara geneli ile Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) ve kısa süreli fırtına (60-75 kilometre/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." - İSTANBUL
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