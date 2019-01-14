Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteorolojiden Kuvvetli Yağış Uyarısı

51 dakika önce

Türkiye'nin güney ve batı illerinde bu geceden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteorolojiden Kuvvetli Yağış Uyarısı, System.String[]
Türkiye'nin güney ve batı illerinde bu geceden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu gece saatlerinden itibaren İzmir ve Aydın'da, yarın sabah saatlerinden sonra Manisa'da etkisini artırması beklenen sağanak yağışların, yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarındaki düşmeyle birlikte, İzmir'in iç ve yüksekleri, Manisa'nın yüksekleri ile doğusunda kar yağışına dönüşeceği ve yer yer 5-10 santimetre örtü bırakacağı öngörülüyor.

Yarın sabah saatlerinden itibaren Muğla, Antalya ve Hatay'da, öğle saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'de ( Adana, Mersin, Kahramanmaraş ve Osmaniye) şiddetli, Antalya'nın doğusu, Mersin'in batısı, Adana'nın kuzeyi ile Kahramanmaraş'ın batısında yer yer aşırı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların zamanla bin 300 metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Yarın akşam saatlerinden sonra Muğla, Antalya çevrelerinde, çarşamba öğleden sonra Doğu Akdeniz'de etkisini kaybetmesi beklenen yağışlarla birlikte güneybatı yönlerden fırtına öngörülüyor.

Yağışlarla birlikte ulaşımda aksama, sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:33 Kaynak: AA

Manisa, Antalya, Sabah, Türkiye, Güncel
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