Meteorolojiden yağış ve kar uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden yağış ve kar uyarısı

6 saat önce

Göller Yöresi, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor.

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Göller Yöresi, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, yarın ülke genelinde havanın çok bulutlu ve yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur, Göller Yöresi, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Yağışların Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Antalya'nın doğu ve Konya'nın güney ilçelerinde görüleceği ve yer yer kuvvetli olacağı bekleniyor.

Rüzgarın, Marmara'nın batısı, Ege ile Batı Akdeniz'in batı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusundaki yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor.

Çığ tehlikesine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Doğu Karadeniz, Göller Yöresi, Kütahya, Afyon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:40 Kaynak: AA
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