Metin Arslan'ın cenazesi defnedildi

İZMİR'in Konak ilçesinde otomobilide seyir halindeyken uzun namlulusu silaha düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden, 'Dobo Metin' lakaplı Karşıyaka tribün lideri Metin Arslan (49) toprağa verildi. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak eşkalini belirlediği 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, dün saat 23.15 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Göztepe Köprüsü yakınında meydana geldi. Göztepe'den Konak yönüne seyir halinde olan, 'Dobo Metin' lakaplı Karşıyaka tribün lideri Metin Arslan ile Mehmet Ali Oğuz'un (53) içerisinde bulunduğu 35 AIT 325 plakalı otomobile, başka bir araçtaki kimliği belirsiz kişiler tarafından uzun namlulu silahla ateş açıldı. Arslan ve Oğuz, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Olayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılardan Arslan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Oğuz ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Metin Arslan hayatını kaybederken, Mehmet Ali Oğuz'un hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

CENAZESİ KALDIRILDIMetin Arslan'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından teslim alındı. Arslan'ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere, Karabağlar ilçesinde bulunan Abdullah Gül Özkan Camisi'ne getirildi. Burada ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında, Arslan'ın cenazesi Yeni Tırazlı Mezarlığı'na defnedildi. Cenazede, çok sayıda Karşıyakalı taraftar bulundu.2 ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOROlaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Metin Arslan'ın, İnciraltı semtinde arkadaşının düğününe katıldığı, olayın düğünden çıkıp evine gittiği sırada gerçekleştiği öğrenildi. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis, silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten 61 YA 811 plakalı araçla olay yerinden kaçan ve eşkalleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.SELAYA MÜDAHALE ETMİŞTİ

Öte yandan Metin Arslan'ın FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Karşıyaka ilçesi Cemal Gürsel Caddesi'ndeki Bostanlı Camisi'nde okunan selaya müdahale etmek isterken, kendisine engel olan çıkan kavgada Ali G.'nin (43) yaralanması ile ilgili yargılandığı ve 8 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirlendi. Uzun süre cezaevinde kalan Arslan'ın pandemi döneminde tahliye edildiği anlaşıldı. Ayrıca Arslan'ın, Gezi Parkı eylemleri sırasında da polise mukavemette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldığı saptandı.