Metroda piyano çalıyor, topladığı paralarla çocuklara kışlık giyecekler alıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Metroda piyano çalıyor, topladığı paralarla çocuklara kışlık giyecekler alıyor - Son Dakika

Metroda piyano çalıyor, topladığı paralarla çocuklara kışlık giyecekler alıyor

6 saat önce

İSTANBUL, (DHA) ÜSKÜDAR Metrosu'nda piyano çalan Baturay Kartal, topladığı paralar ile ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık giyecekler alıyor.

İSTANBUL, (DHA) ÜSKÜDAR Metrosu'nda piyano çalan Baturay Kartal, topladığı paralar ile ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık giyecekler alıyor.

İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü'nde spor eğitim uzmanı olarak çalışan Baturay Kartal, haftada iki gün mesai saatleri dışında Üsküdar Metrosu'nda piyano çalarak topladığı paralar ile ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık giyecek ve bot alıyor. Yaklaşık 1 aydır Üsküdar- Çekmeköy Metro Hattı'nın Üsküdar durağında piyano çalan 28 yaşındaki Baturay Kartal, yaklaşık 5 bin lira topladı.Topladığı paraları ve harcadığı tutarları sosyal medya hesabından paylaşan Baturay Kartal 2 ay daha Üsküdar Metrosu'nda piyano çalacak.

Baturay Kartal,ö Metro İstanbul'dan aldığım izin doğrultusunda bir piyano performansı sergiliyorum. Bu performans sonrasında oluşan kazançla da yardıma muhtaç çocuklara alışveriş yapıyorum. Bu zaman kadar yaklaşık 5 bin liraya yakın para topladım. İhtiyaç sahibi çocukları bazı vakıflar aracılığı ile bulup kendim alışverişe götürdüm. İhtiyaçları olan mont, kazak, bot gibi kışlık ihtiyaçlarına ulaştım. Onlarla birlikte alışveriş yaptım. Onlarla birlikte harcadımö dedi.

ÇOK OLUMLU TEPKİLER ALIYORUM

Piyano çalarken çok olumlu destekler aldığını belirten Baturay Kartal, öSağ olsun halkımız çok destek veriyor. İhtiyaç sahibi çocuklar konusunda da birinci önceliğim, annesi babası olmayan çocuklar oluyor. O çocuklar ile birlikte alışveriş yaptıktan sonra çok güzel anlar yaşıyorum. İlk defa alışverişe çıkan çocuklar oluyor. Çok acil bir şekilde monta bota ihtiyaç duyan çocuklar oluyor. Bu kışı geçiremeyecek kadar durumu kötü olan çocuklara yardım ediyorum. Çok fazla hayır duası alıyorum. Ben Salı ve Cumartesi günleri burada oluyorum. İki ay boyunca Üsküdar Metro durağında olacağım. Daha sonra başka platformlarda da bu yardım kampanyasını sürdürmek istiyorum dedi.

Metroda piyano çalıyor, topladığı paralarla çocuklara kışlık giyecekler alıyor

İstanbul, Üsküdar, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Toplu taşımada yeni dönem: İstanbullular telefonlarını İstanbulkart olarak kullanabilecek
Meteroloji İstanbul için tarih verip uyardı: Kar yağışı geliyor İstanbul'da korona virüsüne maskeli önlem Elazığ depreminde esrarengiz ışık! Deprem uzmanı nedenini açıkladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 18:47:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Metroda piyano çalıyor, topladığı paralarla çocuklara kışlık giyecekler alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]