MEV 40. Yıl Onur Gecesi İstanbul\'da Yapıldı

Malatya Eğitim Vakfının (MEV) "40. Yıl Onur Gecesi" etkinliği İstanbul'da gerçekleştirildi.

Beyoğlu'ndaki Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen gecede, vakfın faaliyetlerinin anlatıldığı video gösterimi yapıldı.

Gecede konuşan MEV Kurucular Kurulu Başkanı Ahmet Kürşat Hacıevliyagil, 40 yılın vakıf için sadece bir süre değil, neredeyse birkaç kuşak olduğunu söyledi.

Malatya Eğitim Vakfı olarak artık ilk kuşağın emeğiyle ayakta duran bir yapıdan, ikinci kuşağın sorumluluğunu taşıyan bir duruma geçiş noktasında olduklarını belirten Hacıevliyagil, "İşte tam bu nedenle şunu çok net söylemeliyiz, bir vakfın gerçek başarısı sadece bugünü değil yarını güvence altına alabilmesidir. Önümüzdeki yıllar için vakfımızın vizyonu, daha çok öğrencimize burs sağlamakla beraber aynı zamanda daha güçlü, daha kurumsal ve en önemlisi daha sürdürülebilir bir yapı inşa etmektir." diye konuştu.

MEV Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Necati Tecdelioğlu ise 1985 yılında atılan ilk adımın bugün bir iyilik meleğine dönüştüğünü ifade etti.

Kuruluşundan bugüne yaklaşık 40 bin üniversite öğrencisinin eğitim yolculuğunda yanında olduklarını kaydeden Tecdelioğlu, şunları kaydetti:

"Mezun ettiğimiz her gencimiz bugün Türkiye'nin dört bir yanında bu topraklara hizmet veriyor. Onların başarısı bizim en büyük gurur nişanımızdır. Peki bugün neredeyiz? 2025-2026 eğitim döneminde vakfımıza 4 bin 801 evladımız başvurdu. Gönül isterdi ki hepsine burs verelim ancak, imkanlarımız dahilinde 2 bin 279 öğrencimize burs verebiliyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde daha fazla gencimize destek olma niyeti ve kararlılığı içindeyiz."

Tecdelioğlu, burs verilen öğrencilerin 1322'sinin İstanbul'da, 793'ünün Malatya'da, 164'ünün de Ankara'da olduğunu belirterek, "Bursiyerlerimizin yüzde 57'si kız öğrencilerden oluşmaktadır. Kadınların eğitim seviyesinin yükseldiği bir toplumun geleceğinin çok daha emin ellerde olacağına inanıyor, bu doğrultuda desteklerimizi artırmaya gayret ediyoruz. Öğrencilerimizin yüzde 10'u öksüz ve yetim evlatlarımızdan oluşmaktadır. Onlar Malatya'nın değil bu vatanın bize emanetidir." ifadelerini kullandı.

"Malatya herhangi bir şehir değil"

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Malatyalılarla bir araya gelmekten onur duyduğunu dile getirdi. 1986 yılında üniversiteye başladığını belirten Akbıyık, Malatya Eğitim Vakfının o dönemde yeni kurulduğunu ve kendisinin de vakıftan burs aldığını anlattı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç da sadece 40 yıllık bir vakfın yıl dönümünü kutlamadıklarını, aynı zamanda bir eğitim seferberliği ve iyilik hareketinin nerelere ulaştığına şahit olduklarını söyledi.

Malatya Eğitim Vakfının, bir gencin hayallerine umut vermek, bir yetimin başını okşamak, milletin gençlerinin geleceğe emin adımlarla yürümesinin yanında en büyük destek demek olduğunu ifade eden Dalkılıç, "Malatya herhangi bir şehir değil. Yetiştirdiği devlet adamlarıyla, ilim adamlarıyla ne zaman ülkenin ihtiyacı varsa, her zaman Malatyalıları her platformda devletinin, milletinin yanında gördük. Ben İstanbul milletvekiliyim ancak Malatya'nın evladı olmaktan dolayı hep gurur duydum. Bugün burada olmaktan onur duyduğum gibi." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından arkeolog ve akademisyen Prof. Dr. Fahri Işık, Malatya'nın tarihini anlatan bir sunum yaptı.