MEXC TR ve Kuantist'ten Türkiye operasyonlarında yeni dönem - Son Dakika
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MEXC TR ve Kuantist'ten Türkiye operasyonlarında yeni dönem

MEXC TR ve Kuantist\'ten Türkiye operasyonlarında yeni dönem
18.06.2026 14:15
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MEXC TR, Türkiye pazarındaki faaliyetlerini Kuantist'in yerel operasyonel altyapısı, teknoloji kapasitesi ve uyum odaklı yapısı üzerinden sürdürmeyi hedefliyor. İş birliğiyle Türkiye'de regülasyon uyumlu, uzun vadeli ve kullanıcı odaklı bir kripto varlık ekosisteminin gelişimine katkı sağlanması amaçlanıyor.

MEXC TR ve Kuantist, Türkiye'de kripto varlık ekosisteminin daha kurumsal, anlaşılır ve güven odaklı bir yapıya dönüşmesi için yeni bir iş birliği sürecine giriyor. Kuantist'in yerel uzmanlığı ile MEXC'nin küresel deneyimini bir araya getiren modelde kullanıcı geçişi veya varlık transferi bulunmuyor. Bu model, MEXC'nin küresel deneyimini ve uluslararası ölçekte geliştirdiği standartları, Kuantist'in Türkiye pazarındaki yerel uzmanlığı ve operasyonel yetkinlikleriyle bir araya getirmeyi amaçlıyor. Taraflar, kullanıcı güveni, şeffaflık ve sürdürülebilir büyüme ilkeleri doğrultusunda Türkiye'de daha güçlü bir yapı inşa etmeyi hedefliyor. MEXC TR'nin daha önce aktif kullanıcı kabulüne başlamamış olması nedeniyle bu süreç herhangi bir kullanıcı geçişi, hesap taşıma veya varlık transferi içermiyor. Yapılanma, tamamen geleceğe dönük operasyonel entegrasyon ve marka yapılanması kapsamında değerlendiriliyor. Bu adımın, Türkiye'de regülasyon uyumlu, uzun vadeli ve kullanıcı odaklı bir kripto varlık ekosisteminin gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor.

TÜRKİYE'DE KRİPTO İÇİN YENİ DÖNEM: GÜVENİN DOĞRULANABİLİR HALE GELMESİ

Türkiye, kripto benimsemede dünyanın en hızlı büyüyen pazarlarından biri olarak öne çıkıyor. Genç nüfusu, gelişen regülasyon altyapısı ve dijital varlıklara yönelik artan ilgisiyle, küresel dijital varlık ekosisteminin dikkatle takip ettiği önemli pazarlardan biri konumunda bulunuyor. Bu yeni dönemde Türkiye kripto ekosisteminin büyümesi yalnızca kullanıcı sayısı veya işlem hacmiyle değil; platformların güveni nasıl inşa ettiği, bu güveni nasıl doğrulanabilir hale getirdiği ve kullanıcılarla nasıl uzun vadeli ilişkiler kurduğu üzerinden değerlendirilecek. MEXC ve Kuantist, bu iş birliğiyle Türkiye'de kripto ekosisteminin daha kurumsal, daha anlaşılır ve daha güven odaklı bir yapıya dönüşmesine katkı sunmayı hedefliyor.

YEREL UZMANLIK VE KÜRESEL DENEYİM BİR ARAYA GELİYOR

170'i aşkın ülkede 40 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren MEXC, küresel dijital varlık piyasalarındaki deneyimi, geniş ürün ekosistemi ve kullanıcı odaklı yaklaşımıyla öne çıkıyor. Kuantist ise Türkiye pazarındaki yerel uzmanlığı, teknoloji altyapısı, uyum odaklı yaklaşımı ve sade kullanıcı deneyimi vizyonuyla bu sürece katkı sunmayı hedefliyor. İki kurum, Türkiye'de kripto ekosisteminin uzun vadeli gelişimine katkı sağlayacak ortak çalışmalar yürütmeyi amaçlıyor.

"GELECEĞİN STANDARDI GÜVEN VE DOĞRULANABİLİR ŞEFFAFLIK OLACAK"

"Kripto ekosisteminin geleceğinde güven ve şeffaflık artık bir tercih değil, temel standart olacak. Kullanıcı güveni; nesnellik, açık iletişim ve sürdürülebilir deneyimle inşa edilir. Türkiye, genç kullanıcı yapısı ve güçlü adaptasyon kapasitesiyle dijital finansın geleceğinde önemli pazarlardan biri. MEXC olarak kullanıcıların dijital varlık fırsatlarına daha güvenli ve sürdürülebilir şekilde erişmesini önemsiyoruz. Kuantist ile kurduğumuz bu iş birliğinin Türkiye'de daha yüksek güven standartlarına katkı sağlayacağına inanıyoruz."

— Vugar Usi

"TÜRKİYE'DE KRİPTONUN YENİ DÖNEMİ GÜVEN TEMELLİ ALTYAPILARLA ŞEKİLLENECEK"

"Amacımız analog çağı taklit etmek değil, programlanabilir finansı inşa etmek. Türkiye'de kripto ekosisteminin geleceği yalnızca erişimle değil; güvenin nasıl inşa edildiği ve sürdürülebilir kullanıcı deneyiminin nasıl sunulduğuyla şekillenecek. MEXC ile başlattığımız bu iş birliği de bu vizyonla güçlü şekilde örtüşüyor."

— Serhat Yıldız

KRİPTO EKOSİSTEMİNDE OLGUNLAŞMA DÖNEMİ

Sektör temsilcilerine göre Türkiye'de kripto piyasasının bir sonraki evresi; güvenli kullanıcı deneyimi, doğrulanabilir şeffaflık, güçlü teknoloji altyapısı, finansal okuryazarlık ve sürdürülebilir kullanıcı memnuniyeti ekseninde şekillenecek. Bu doğrultuda MEXC ve Kuantist, yalnızca bugünün piyasa ihtiyaçlarına değil; Türkiye'nin dijital finans alanındaki uzun vadeli gelişimine de katkı sunacak bir yaklaşım geliştirmeyi hedefliyor.

MEXC HAKKINDA

MEXC, 2018 yılından bu yana 170'i aşkın ülkede 40 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren küresel dijital varlık platformlarından biridir. Geniş ürün ekosistemi, kullanıcı odaklı yaklaşımı, şeffaflık odağı ve küresel piyasa deneyimiyle dijital varlık kullanıcılarına erişilebilir ve sürdürülebilir bir deneyim sunmayı hedeflemektedir.

KUANTIST HAKKINDA

Kuantist, Türkiye merkezli yeni nesil kripto varlık platformlarından biridir. Güven, sadelik, uyum ve teknoloji altyapısını merkeze alan yaklaşımıyla kullanıcılarına şeffaf, erişilebilir ve sürdürülebilir bir deneyim sunmayı hedeflemektedir. Programlanabilir finans vizyonu ve güçlü teknoloji ortaklıklarıyla Türkiye'de kripto varlık hizmetlerinin kurumsallaşmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Yasal Uyarı

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