MHP 13. Olağan Büyük Kurultayı, bu hafta toplanıyor: 'Bahçeli'nin en rahat kurultayı' - Son Dakika
BBC

MHP 13. Olağan Büyük Kurultayı, bu hafta toplanıyor: 'Bahçeli'nin en rahat kurultayı'

15.03.2021 15:12
MHP 13. Olağan Büyük Kurultayı, bu hafta toplanıyor: 'Bahçeli'nin en rahat kurultayı', System.String[]

"İstiklal için birlik, istikbal için dirlik" ve "Kazanan Türkiye olacak" sloganlarının kullanılacağı MHP kurultayında tek aday olarak girecek olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 9. kez genel başkan seçilmesi bekleniyor.

Milliyetçi Hareket Partisi'ni (MHP) 2023 seçimlerine taşıyacak kadroların belirleneceği 13. Olağan Büyük Kurultayı, perşembe günü Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşirilecek.

"İstiklal için birlik, istikbal için dirlik" ve "Kazanan Türkiye olacak" sloganlarının kullanılacağı kurultaya tek aday olarak girecek olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 9. kez genel başkan seçilmesi bekleniyor.

Kurultayda, partinin kayıtlı 1400 delegesi, 75 üyeli Merkez Yönetim Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulu üyeliği seçimi yapılacak.

MHP'de 13. Olağan Büyük Kurultayı için yapılan hazırlık çalışmalarında sona gelindi. Koronavirüs salgını nedeniyle hafta içine alınan kongre, delege, parti yöneticileri ve bazı siyasi partilerden davetliler dışında seyircisiz olarak gerçekleştirilecek.

CHP, İYİ Parti, HDP davet edilmedi

Edinilen bilgiye göre kongre için başta AKP olmak üzere siyasi partilere de davetiye gönderildi.

MHP'nin davetli listesinde CHP, İYİ Parti ve HDP yer almadı. MHP ile ittifak ortağı olan AKP ise kurultaya üst düzey katılım sağlayacak. AKP'den kongreye, Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Parti sözcüsü Ömer Çelik, Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Mehmet Özhaseki ve Jülide Sarıeroğlu'ndan oluşan heyet katılacak.

Sınırlı değişim beklentisi

AKP ile yaptığı seçim ittifakını, bir sonraki seçimde de sürdürme kararlılığını açıklayan MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin en rahat kurulaylarından birini gerçekleştirmesi bekleniyor.

Geçmiş yıllarda Meral Akşener, Koray Aydın, Ümit Özdağ'ın da aralarında bulunduğu muhalif isimlerle yollarını ayıran Bahçeli'nin ittifak ortağı olarak iktidar partisi AKP üzerinde de "özgül ağırlığını" artırdığı ve bu anlamda parti tabanında da sorun yaşamadığına dikkat çekiliyor.

Kurultay'da 9. kez genel başkanlık koltuğuna oturması beklenen Bahçeli'nin, mevcut kadrolarında da sınırlı değişikliğe gidebileceği ifade ediliyor. Kulislerde, partinin 75 asil ve 25 yedek üyeden oluşan Merkez Yönetim Kurulu'ndaki değişimin yüzde 35-40'larda olacağı tahmini yapılıyor.

Kurultay sonrasında MYK üyeleri arasında seçilecek olan Başkanlık Divanı'nda kısmi değişim olsa da daha çok mevcut divan üyeleri arasında görev alanı değişikliği yoluna gidilebileceği konuşuluyor.





Tüzük değişikliği yok

Belirlenen gündeme göre kurultay saat 10.00'da başlayacak. Açılış ve Divan Başkanı seçiminin ardından, MHP Lideri partililere seslenecek. Kurultay'da bir tüzük değişikliği ise beklenmiyor.

Edinilen bilgiye göre, Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası'nda yapılacak değişiklikler de dikkate alınarak, bir tüzük değişikliği yapılmasına gerek duyulmadı. Ancak sözkonusu yasalarda yapılacak değişiklik sonrasında, yeni düzenlemeye uyum sağlamak için gerekli görülmesi halinde tüzük değişikliğinin bir sonraki kurultay gündemine alınabileceği ifade ediliyor.

Reklam filmleri yayınlandı: 'Kazanan Türkiye olacak'

MHP'nin kurultay salonunda, genel merkezin belirlediği dışında afiş asılmayacak veya slogan atılmayacak. Kurulay'da "İstiklal için birlik, istikbal için dirlik" ve "Kazanan Türkiye olacak" sloganları kullanılacak. Bahçeli'nin kurultay konuşmasında, "beka" vurgusunun yanısıra, "cumhur ittifakı"nın geleceğine ilişkin de önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Türk bayrakları ile donatılacak olan kurultay salonuna, MHP Lideri partinin kurucu Genel Başkanı Alpaslan Türkeş ile Genel Başkan Bahçeli'nin posterleri asılacak.

Kurultay öncesinde partinin sosyal medya hesaplarından da 30 saniyelik video paylaşıldı. Sözkonusu videoda, Bahçeli'nin, "Birlik varsa düzen vardır, dirlik varsa istikrar vardır. Beka vardır, istikbalin perdelenmesi boşunadır. Milli bekaysa konu, canımızın ne ederi, cananımızın ne değeri, bin defa feda olsun" ifadeleri yer aldı.

MHP 13. Olağan Büyük Kurultayı, bu hafta toplanıyor: 'Bahçeli'nin en rahat kurultayı'
MHP 13. Olağan Büyük Kurultayı, bu hafta toplanıyor: 'Bahçeli'nin en rahat kurultayı'

Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Kurultay, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya MHP 13. Olağan Büyük Kurultayı, bu hafta toplanıyor: 'Bahçeli'nin en rahat kurultayı' - Son Dakika Dünya

BBC

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