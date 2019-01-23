Mhp, 21 Belediye Başkan Adayını Açıkladı

MHP
Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz
, partisinin 11'i ilçe, 10'u belde 21 belediye başkan adayını daha açıkladı.
MHP'li Sadir Durmaz, partisinin seçim komisyonunun yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli
'nin onayı ile kesinleşen 21 belediye başkan adayını kamuoyu ile paylaştı. Durmaz'ın açıkladığı adayların listesi şöyle:
"Adıyaman Gerger-Namık Kılıç, Afyonkarahisar
Bayat-Seyfettin Atacan, Afyonkarahisar Sandıklı- Mustafa Gürel
, Giresun
Alucra-Suat Aybar, Elazığ
Karakoçan- Selçuk
Perdeci, Hakkari
Çukurca-Naci Sevinç, Isparta- Aksu
Süleyman Uzun, Isparta Keçiborlu-Osman Gürsel Türksoy, Isparta Sütçüler-Mustafa Rıdvan Ertan, Kastamonu
Şenpazar- Mustafa Eğilmez
, Kütahya
Simav-Eray Efe, Afyonkarahisar Şuhut
Karaadilli-Abdullah Sarıtepe, Elazığ Karakoçan Sarıcan- Erhan Keskin
, Giresun Eynesil
Ören-Sabit Balcı
, Hakkari Yüksekova
Büyükçiftlik-Tezcan Yılmaz, Hakkari Yüksekova Esendere-Seyfettin İlhan, Siirt Pervari
Beğendik-Sabri Solmaz
, Tokat Niksar
Gökçeli- Atanur Acar
, Tokat Niksar Yazıcık-Ayhan Kayışkıran, Yozgat Boğazlıyan
Uzunlu-İmran Karacabey
, Bartın Ulus
Abdipaşa-İsa Tunçer." - Ankara