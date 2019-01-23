Son Dakika Haberleri: Mhp, 21 Belediye Başkan Adayını Açıkladı

Mhp, 21 Belediye Başkan Adayını Açıkladı

1 saat önce

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin 11'i ilçe, 10'u belde 21 belediye başkan adayını daha açıkladı.

Mhp, 21 Belediye Başkan Adayını Açıkladı, System.String[]
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin 11'i ilçe, 10'u belde 21 belediye başkan adayını daha açıkladı.

MHP'li Sadir Durmaz, partisinin seçim komisyonunun yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayı ile kesinleşen 21 belediye başkan adayını kamuoyu ile paylaştı. Durmaz'ın açıkladığı adayların listesi şöyle:

"Adıyaman Gerger-Namık Kılıç, Afyonkarahisar Bayat-Seyfettin Atacan, Afyonkarahisar Sandıklı- Mustafa Gürel, Giresun Alucra-Suat Aybar, Elazığ Karakoçan- Selçuk Perdeci, Hakkari Çukurca-Naci Sevinç, Isparta- Aksu Süleyman Uzun, Isparta Keçiborlu-Osman Gürsel Türksoy, Isparta Sütçüler-Mustafa Rıdvan Ertan, Kastamonu Şenpazar- Mustafa Eğilmez, Kütahya Simav-Eray Efe, Afyonkarahisar Şuhut Karaadilli-Abdullah Sarıtepe, Elazığ Karakoçan Sarıcan- Erhan Keskin, Giresun Eynesil Ören-Sabit Balcı, Hakkari Yüksekova Büyükçiftlik-Tezcan Yılmaz, Hakkari Yüksekova Esendere-Seyfettin İlhan, Siirt Pervari Beğendik-Sabri Solmaz, Tokat Niksar Gökçeli- Atanur Acar, Tokat Niksar Yazıcık-Ayhan Kayışkıran, Yozgat Boğazlıyan Uzunlu-İmran Karacabey, Bartın Ulus Abdipaşa-İsa Tunçer." - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 07:31 Kaynak: DHA

Mustafa Gürel, Mustafa Eğilmez, MHP, Politika
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