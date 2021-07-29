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MHP'de rota İspir ve Pazaryolu oldu - Son Dakika

MHP'de rota İspir ve Pazaryolu oldu

29.07.2021 13:33
MHP'de rota İspir ve Pazaryolu oldu, System.String[]

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, İl Başkanı Naim Karataş'la birlikte ilçelere çıkarma yapmaya devam ediyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, İl Başkanı Naim Karataş'la birlikte ilçelere çıkarma yapmaya devam ediyor.

TBMM'nin tatile girmesini fırsata çevirerek Erzurum'da ilçe, köy ve mahalle ziyaretleri kapsamında temaslarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş'ın yanı sıra İl ve ilçe yönetimleriyle birlikte yoğun mesaisini sürdürüyor. İspir ilçesinde Muhtarlarla bir araya gelmek üzere yola çıkan ve bölgenin her noktasına dokunabilmek için saatler süren yolculuğu parti teşkilatıyla birlikte sorun dinleme fırsatına çeviren MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, bölgenin nabzını elinde tutmaya devam ediyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın ile birlikte İspir Kaymakamı Murat Acar'ı, Pazaryolu Kaymakamı Selçuk Köksal ve Belediye Başkanı Ahmet Coşkun'u makamlarında ziyaret eden MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, MHP ile AK Parti İlçe Başkan ve teşkilatlarıyla da bir araya geldi. Maden Köprübaşı Mahallesi, Pazaryolu ve İspir ilçeleri ziyaretleri sırasında soru-cevaplı muhtar toplantılarına İl Başkanı Naim Karataş ile katılan Prof. Dr. Kamil Aydın ise gündeme dair konulara ve sosyo-ekonomik gelişme olanakları noktasında görüşmeler gerçekleştirdi.

"Sığınmacılara sırtımızı dönemeyiz"

Ziyaretler esnasında Uluslararası gelişmeler ve güncel iç politikalar noktasında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Kamil Aydın, " Türkiye, her anlamda dünyaya örnek olabilecek potansiyelini zenginleştirmeye devam ederek, sunmayı sürdürüyor. Ülkemize sığınan ve yardım elimize ihtiyaç duyan insanlara arkamızı dönmemizi bekleyenler var. Ülkemizin menfaatleri doğrultusunda gerekli adımların atılması elbette beklenilir ama kimse bizden bu insanlara sırt çevirmemizi beklemesin. Millet olarak dünyaya örnek olduğumuz en basit durumlardan biriside budur. Fitne tohumlarının atılmaya çalışıldığı bu konuda da milletimiz gerekli tepkiyi ortaya koyuyor." ifadelerine yer verdi.

"Kalkınma hamleleri hız kazanacak"

İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun'un yoğun çalışmaları neticesinde İspir İlçesine kazandırılan ve bölgenin takdirini toplayan adımlardan sadece birisi olan "kilit parke taşı" üretim tesisinin mevcut konumunu yerinde gözlemleyen Aydın "şehrimiz ve ülkemiz adına güzel adımların atılması gurur sebebidir. Çalışan ve vatanına değer katan herkesten Allah razı olsun. Bu değerlerin vücut bulması için bizler de yoğun mesai harcamaya devam edeceğiz. Ülkemizin kalkınması ve gerekli adımların atılması için hamlelerin de bu oranda pozitif etki oluşturması önemli olacaktır" diye konuştu.

Karataş: "Ülkemiz büyüyor ve büyüyecek"

Vatandaşlarla bir araya gelmeye ve sorunların çözümü noktasında girişimlerde bulunmaya devam eden MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, atılan her adımın Türkiye'nin büyümesi için sorumluluk oluşturduğunu ve yatırımların bu anlamda önemli olduğunu ifade ederek, "Türkiye geleceğe güvenle bakabilen bir ülkedir. Bu uğurda ter döken MHP yönetimi olarak koşmaya, sorumluluk bilinciyle çözüm yolları oluşturmaya devam edeceğiz. Tünellerin tamamlanması, çeşitli fabrikaların kurulması, tarımda ve hayvancılıkta gelişimi sağlama hususlarında şehrimizin örnek konuma getirilmesi için girişimlerde bulunmaya devam ediyoruz. Bizlere ülkemizin gelişmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Çalışmaya ve yurdumuzu zenginleştirmeye her an hazır haldeyiz" ifadelerine yer verdi.

Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan Erzurum- Rize Karayolu'ndaki Ovit Tüneli'nin devamı konumundaki yapımı süren Kırık Tüneli'ni şantiyesini gözlemleyen MHP heyeti çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bölge gelişimi için önemli olan tünelin en kısa surede tamamlanması için çalışmaların hızla sürdüğü tünel inşaatında yetkililerden bilgi alan Prof. Dr. Kamil Aydın atılan adımların takipçisi olmaya devam edeceklerini aktardı. - ERZURUM

MHP'de rota İspir ve Pazaryolu oldu
MHP'de rota İspir ve Pazaryolu oldu
MHP'de rota İspir ve Pazaryolu oldu
MHP'de rota İspir ve Pazaryolu oldu
MHP'de rota İspir ve Pazaryolu oldu
MHP'de rota İspir ve Pazaryolu oldu
MHP'de rota İspir ve Pazaryolu oldu

Milliyetçi Hareket Partisi, Kamil Aydın, Erzurum, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam MHP'de rota İspir ve Pazaryolu oldu - Son Dakika


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