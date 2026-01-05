MHP Genel Başkan Yardımcıları Yurdakul ve Yıldırım, şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi - Son Dakika
MHP Genel Başkan Yardımcıları Yurdakul ve Yıldırım, şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi

05.01.2026 18:17
MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, "Kendi içinde kavgalı, kendi evinde dağınık bir ülkeyi dış tehditlerden koruyamazsınız. Terörsüz Türkiye hedefinin özü budur.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, "Kendi içinde kavgalı, kendi evinde dağınık bir ülkeyi dış tehditlerden koruyamazsınız. Terörsüz Türkiye hedefinin özü budur. Bu hedef, teslimiyet değil, bilakis milli direnişin en sağlam zeminidir." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "Hayırlı Günler Komşum – Derdin Derdimizdir" temalı sohbet toplantıları kapsamında, Beypazarı'nda Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'nın düzenlediği programda şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Burada konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, şehit ve gazi ailelerinin dile gelen iradelerinin, bedeli canla ödenen bir mücadelenin, sabırla taşınmış bir yükün ve uğruna ömürlerin feda edildiği bir vatanın sorumluluğunu taşıdığını belirtti.

Her şehit ailesinin milletin en derin hafızası olduğunu vurgulayan Yurdakul, her bir gazinin ise devletin nasıl ayakta kaldığının yaşayan delili olduğunu ifade etti.

Yaşanan acılardan ders alarak geleceği güvence altına almak ve bu topraklarda bir daha aynı bedellerin ödenmemesi için kararlı olunduğunu vurgulayan Yurdakul, "Şehitlerimiz bu toprakların tapusu, gazilerimiz ise bu tapunun yaşayan vicdanıdır. Bizim davamız, isimlerden ve dönemlerden büyüktür. Bizim sorumluluğumuz, yalnız bugüne değil, yarınadır." diye konuştu.

Yurdakul, MHP'nin şehit aileleri ve gazileri bir protokol unsuru değil, devlet aklının merkezi olarak gördüğünün altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu ülkenin hangi bedellerle ayakta durduğunu en iyi bilenler, evladını toprağa veren analar, canını vatan için ortaya koyan gazilerdir. Bugün 'Terörsüz Türkiye' dediğimizde bu söz soyut bir temenni değildir. Bu ifade, yeni şehitler gelmesin diye edilen bir dua, yeni gaziler olmasın diye gösterilen bir irade, milletin artık acıyla sınanmaması için ortaya konulan bir devlet kararlılığıdır. Bazıları bu hedefi anlamak istemiyor. Çünkü, meseleye sadece bugünün siyaset penceresinden bakıyorlar. Oysa biz biliyoruz ki dünya kurallarla değil, güç dengeleriyle işliyor. Uluslararası hukuk, sadece güçlü olanın işine geldiğinde hatırlanıyor."

"Tehditle ve silahla hiçbir sonuç alınamaz, devlet bu yollara prim vermez"

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geçici tartışmaların ya da günlük siyasi hesapların üzerine kurulmuş bir yapı olmadığını belirten Yurdakul, "Bu devletin temel nitelikleri, diliyle, bayrağıyla, başkentiyle ve üniter yapısıyla milletin ortak iradesi tarafından kesin şekilde belirlenmiştir ve bunlar üzerinde hiçbir pazarlık olmaz." dedi.

Yurdakul, Türkiye'nin meselesinin kimlikler üzerinden yürütülen yapay tartışmalar olmadığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Terörü meşrulaştırmaya çalışan her yaklaşım, doğrudan millet olma bilincini zedelemeyi amaçlar. Şunu açıkça ifade etmek gerekir ki şiddetle, tehditle ve silahla hiçbir sonuç alınamaz, devlet bu yollara asla prim vermez. Etnik ya da mezhep temelli ayrışma çağrıları, üniter yapıyı zayıflatmaya dönük tehlikeli girişimlerdir ve bunlara müsaade edilmesi söz konusu değildir. Geçmişte yaşanan hendek kalkışmaları da göstermiştir ki sözde yerel taleplerin arkasına saklanan bu girişimler masum değil, doğrudan devletin egemenliğine yönelmiş bölücü niyetlerdir ve hiçbir şekilde siyaset kisvesi altında kabul edilemez.

Bugün Amerika'nın Venezuela'da seçilmiş yönetimi devre dışı bırakmaya dönük girişimleri bize yabancı değildir. Bu yöntem, bu senaryo, bu dil tanıdıktır. Aynı zihniyet hem 15 Temmuz gecesinde hem de Ankara'da TUSAŞ'a yönelik saldırıda sahnedeydi. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelen girişim göstermiştir ki bugün dünyada devletlerin büyük bölümü, uluslararası hukuk söylemini yalnızca işlerine geldiğinde hatırlamaktadır. Güçlünün kural koyduğu bu düzensiz tabloda Türkiye'nin ayakta kalmasının ve hedeflerine yürümesinin tek yolu, iç cepheyi tahkim etmek, milletin birliğini sarsacak her unsuru bertaraf etmek ve Terörsüz Türkiye hedefini kararlılıkla hayata geçirmektir. Bu topraklar terörü kitaplardan öğrenmedi, anaların feryadından, babaların suskunluğundan, yetim kalan çocukların büyüyemeyen gözlerinden tanıdı. Türkiye, onlarca yıldır yalnızca silahlı saldırılara değil, milletin kardeşliğini hedef alan alçak bir zihniyete karşı mücadele etmektedir."

"İç cephe güçlü değilse, dışarıda güçlü olamazsınız"

Yurdakul, binlerce vatan evladını şehit verildiğini, on binlerce insanın gazi olduğunu belirterek, şehirlerde ocakların söndüğünü, yüreklerin yandığını ifade etti.

Terör örgütleri sadece can almadığını kaydeden Yurdakul, huzurun hedef aldığını, birliğin bozulmak istendiğini ve Türk milletini kendi vatanında güvensiz hissettirilmeye çalışıldığını vurguladı.

Terörsüz Türkiye hedefi, bu acıların tekrar yaşanmaması için yükseltilmiş bir vicdani çağrı olduğuna işaret eden Yurdakul, "Bu hedef, gevşeme değil, milletin artık evlatlarını toprağa vermek istemediğinin ve emperyal oyunlar ile tuzakların bozulmasının açık bir ilanıdır. İşte tam da bu nedenlerle diyoruz ki, İç cephe güçlü değilse, dışarıda güçlü olamazsınız. Kendi içinde kavgalı, kendi evinde dağınık bir ülkeyi dış tehditlerden koruyamazsınız. Terörsüz Türkiye hedefinin özü budur. Bu hedef, teslimiyet değil, bilakis milli direnişin en sağlam zeminidir." değerlendirmesinde bulundu.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı kurulan ittifakların tesadüf olmadığını ifade eden Yurdakul, terörle mücadelenin yalnızca bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda bir beka meselesi olduğunu vurguladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" çağrısının devlet aklının sesi olduğunu belirten Yurdakul, bu çağrının günü kurtarmaya dönük değil, nesilleri korumaya dönük bir irade olduğunu söyledi.

Yurdakul, Türkiye'nin güçlü olması halinde yalnızca kendi vatandaşları için değil, Karabağ'dan Filistin'e, Kerkük'ten Bosna'ya kadar geniş bir coğrafyada umut olacağını ifade ederek, bunun ancak içeride sağlam bir birlik ve iradeyle mümkün olabileceğini dile getirdi.

Devletin bekası ile milletin huzurunun birlikte ele alınması gerektiğini kaydeden Yurdakul, güvenliğin yalnızca silahla değil, birlik ruhuyla sağlanacağını, kardeşliğin ise hamasetle değil adaletle güçleneceğini kaydetti.

"Ne bir şehit ailemizi ne de bir gazimizi mahcup ederiz"

Programda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ise terörün kökten bitirilmesi gerektiğini belirterek, bunun herhangi bir pazarlık ya da taviz süreciyle mümkün olmadığını söyledi.

Yıldırım, "Tek devlet, tek bayrak, tek millet, tek vatan kriterleri buradadır. Herkes buna razı olursa terör biter. 'Şurası sizindir, buraya özerk bölge yapalım, gelecekte şuna razı olun' gibi bir hesap kitap yoktur." dedi.

Anayasanın değiştirilemez hükümlerine işaret eden Yıldırım, "1, 2, 3, 4, 42 ve 66'ncı maddeler yani herhangi bir şekilde Türkiye'nin üniter yapısını bozacak, gelecekte ayrı bir devlet kuracak ya da özerk bir bölge oluşturacak bir yapıya kesinlikle müsaade edilmez. Bu husustaki tavrımız da nettir." diye konuştu.

Yıldırım, terörün bu ilkeler çerçevesinde sona erdirilmesi gerektiğini, devletin bu konuda geri adım atmayacağını ifade ederek, "Elinde silah olanla silahla, silahı bırakana ise silahı bıraktığı şekilde cevap verilir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücü bu manada vardır." dedi.

Dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğine dikkati çeken Yıldırım, Türkiye'nin bu coğrafyada tutunmaktan başka seçeneği olmadığını vurgulayarak, "Bizim gidecek yerimiz yok. Ukraynalı gibi Avrupa'ya gidemeyiz, Suriyeli gibi Türkiye'ye gelemeyiz. Bu toprakların üzerinde yaşar, gerekirse bu toprakların altında yatarız." ifadelerini kullandı.

Toprağın ve sınırların kutsal olduğunu, Türkiye'nin hiçbir şekilde toprak pazarlığı yapmayacağını belirten Yıldırım, "Kimsenin bu konuda endişesi olmasın. Ne bir şehit ailemizi ne de bir gazimizi mahcup ederiz." diye konuştu.

Yıldırım, Türkiye üzerinde hesap yapan ülkeler olduğunu, bu hesapların bozulmasının iki temel yolu bulunduğunu belirterek, "Birincisi iç cephede tahkimat, ikincisi güçlü ordu. Başka çare yok." dedi.

Zayıf bir Türkiye görüntüsünün düşmanlara cesaret vereceğini söyleyen Yıldırım, "Her yerde, her zaman söylüyoruz, iki kişiye güvenin. Birisi sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır, diğeri Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'dir. Bu iki lider bu ülke için kötü bir şey düşünmez, bir yanlışa gitmez." ifadelerini kullandı.

Programda konuşan MHP İl Başkanı Alparslan Doğan da terörle mücadelede devletin kararlı duruşunun arkasında olduklarını belirterek, şehit aileleri ve gazilerin her zaman baş tacı olduğunu söyledi.

Doğan, MHP teşkilatlarının Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu "Terörsüz Türkiye" vizyonuna tam destek verdiğini vurgulayarak, devletin temel değerlerinden ve milletin birlik ve beraberliğinden asla taviz verilmeyeceğini dile getirdi.

Kaynak: AA

