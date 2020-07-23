MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın: "Türk-İslam kültürün en önemli şehirlerinden biri olan Erzurum... - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın: "Türk-İslam kültürün en önemli şehirlerinden biri olan Erzurum...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof.Dr. Kamil Aydın, Erzurum Kongresi'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof.Dr. Kamil Aydın, Erzurum Kongresi'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof.Dr. Kamil Aydın, "633 yılında Müslüman komutan Ömer Bin Hattap tarafından fethedilerek bir İslam şehri olan, ancak daha sonra işgale uğrayan Erzurum, 1071 Malazgirt meydan muharebesinden 22 yıl önce 1048 yılında Pasinler meydan muharebesinde Selçuklular tarafından fethedilerek bir Türk-İslam şehri haline gelmiş, Türk-İslam kültürün en önemli şehirlerinden biri olarak günümüze kadar stratejik önemini korumuştur. Büyük geçmişi ve hassas konumu yanı sıra, önemli geçiş güzergahı olan Erzurum'a müstevliler vatan toprağını işgal etmek, Türk varlığını, Türk kültürünü sonsuza kadar bitirmek için hücum ederken; bundan tam 101 yıl önce 23 Temmuz 1919'da sömürgecilerin egemenliğini kabul edenlerin aksine bir avuç vatan ve özgürlük sevdalısı Mustafa Kemal'in önderliğinde bağımsızlık aşkıyla yollara düşmüş, Anadolu halkını işgallere karşı tek yürek olmaya davet etmiştir. İşte bu özgürlük ve vatan aşkıyla Samsun'a çıkan Mustafa Kemal, Samsun'da milli mücadelenin ilk adımını atmıştır. 23 Temmuz 1919'da Erzurum'da toplanan kongrede Erzurum delegesi olarak katılan Mustafa Kemal kongre başkanlığına seçilmiştir. 57 delege 14 gün boyunca düşman işgalinden kurtulmaya, özgürlüğe ve tam bağımsızlığa olan inancı ve iradeyi ortaya koymuştur. 7 Ağustos 1919 Perşembe günü sona eren kongrede hem o günün sancılarına ilaç olacak, hem de ilelebet Türk milletinin yolunu aydınlatacak milli kararlar alınmıştır. Bu kararlarla her türlü işgal girişimine karşı milli sınırlar içinde vatanın bir bütün olduğu ve parçalanamayacağı, manda ve himayenin kabul edilemeyeceği tüm dünyaya duyurulmuştur. İstanbul Hükümeti vatanın bağımsızlığını sağlayamazsa, bu amaçla geçici bir hükümet kurulacak ve bu hükümetin üyelerini milli kongre seçecektir. Milli Kuvvetlerin düzenlenmesi amacıyla direniş kuvvetlerinin birleştirilerek Kuvay-ı Milliye'yi amil milli iradeyi hakim kılınması esaslaştırılmıştır. Milli iradenin padişah ve halifelik makamlarını da kurtaracağı ancak azınlıklara verilen siyasal, sosyal ve ekonomik dengeleri bozucu hakların kabul edilemez olduğu ortaya konmuştur. Mebuslar Meclisi'nin derhal toplanması ve hükümetin derhal denetlenmesi gereği kayıt altına alınmıştır. Bu kararların çoğunun günümüz şartları için de ışık tutması gözlerden kaçmamaktadır. Günümüzde de milli sınırlarımızı ve milli varlığımızı, bekamızı ve kültürümüzü tehdit eden mihraklar her fırsatta gözlerini aziz vatanımıza dikmiştir. Öte yandan elbette bu odaklarla iş tutan, onların kirli emellerini görmezden gelerek onlara yardım ve yataklık yapanlar da gözlerden kaçmamaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz mirasına ihanet eden odaklar bilmelidirler ki, yüce Türk varlığını sonsuza kadar koruyacak, Türk milletinin hakkını ve hukukunu sonsuza dek savunacak birer nefer olarak, genelde cennet vatanımız, özelde ise dadaşlar diyarı Erzurum üzerinde kirli hesap ve plan yapanlara şunu açıkça ifade etmek isterim ki; "Türk milletinin manda ve himaye altına alınması, işgal ve istilaya uğraması, sindirilmesi asla mümkün olmayacaktır." 101 yıl önceki irade ve kararlılıkla Erzurum Kongresi'nin toplanmasının yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm kongre üyelerini, canları pahasına vatanımızı bize emanet eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu.

Ayrıca Erzurumspor'un Süper Lig'e çıkmasından dolayı memnun olduğunu dile getiren Aydın, "Bu arada, doğunun sınır taşı kadim şehrimiz Erzurum'u sezonun en az gol yiyen takımı olarak süper ligde temsil etmeye hak kazanan B.B. Erzurumspor'un şampiyonluğunu kutlar, emeği geçen herkese ve büyük Erzurumspor taraftarına şükranlarımı sunarım" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Erzurum, Aydın, MHP, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 11:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın: 'Türk-İslam kültürün en önemli şehirlerinden biri olan Erzurum... - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Didem Arslan Yılmaz Habertürk'ten ayrıldı! Müge Anlı'ya rakip oluyor Başakşehir'in milli futbolcusu Mehmet Topal: İspanya'ya dönmek güzel olur Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı, tek kişilik hücreye konuldu İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı Koronavirüs vakalarının arttığı Şanlıurfa'da ekipler denetimleri sıklaştırdı "Türkiye'nin yaptıkları cezasız kalmayacak" diyen Macron'a AK Parti'den sert tepki: Yanlış yerde duruyor La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz, eski Beşiktaşlı Alvaro Negredo'yu transfer etti Yüksek Askeri Şura'da 15 Temmuz'un kilit ismi Zekai Aksakallı emekliye sevk edildi Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık Cinayet zanlısı eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı, Antalya'da yakalandı Almanya'dan tatil için Kuşadası'na gelen gurbetçi vatandaş, kalbinden bıçaklandı "Meis Adası Türkiye'ye daha yakın" diyen Yunan profesör, Yüksek Bilim Konseyi'nden ihraç edildi 5 kişinin ölümüne 2 kişinin de yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı Real Madrid, Başakşehir altyapısından Deha Sarıahmet'i transfer etti Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Zırhlı araç kazasında kaybolan altınların gizemi çözülemedi Zırhlı araç kazasında kaybolan altınların gizemi çözülemedi         
15:37
Kardeşini köpekten kurtaran minik Walker, fahri Kardeşini köpekten kurtaran minik Walker, fahri "Dünya Şampiyonu" ilan edildi         
15:32
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü         
15:25
Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'in yeni teknik direktörü oldu Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'in yeni teknik direktörü oldu         
15:23
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum         
14:54
Son Dakika: Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı Son Dakika: Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı         
14:50
Olympique Lyon, Fenerbahçe'nin yıldızı Luis Gustavo'yu transfer etmek istiyor Olympique Lyon, Fenerbahçe'nin yıldızı Luis Gustavo'yu transfer etmek istiyor         
14:50
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti         
14:35
Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların ücreti 12 lira olacak Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların ücreti 12 lira olacak         
14:34
Maaşlarını düzenli almaya başlayan işçiler başkana pankartla teşekkür etti Maaşlarını düzenli almaya başlayan işçiler başkana pankartla teşekkür etti         
14:32
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti         
13:17
Metroda kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiyi diğer yolcular linç etmek istedi Metroda kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiyi diğer yolcular linç etmek istedi         
13:13
Sadık Çiftpınar, önümüzdeki sezonda da Fenerbahçe forması giyecek Sadık Çiftpınar, önümüzdeki sezonda da Fenerbahçe forması giyecek         
12:50
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı         
12:34
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı         
11:39
Emekliye 2.550 TL'ye kadar ödeme yapılıyor! İşte banka banka promosyon ücretleri Emekliye 2.550 TL'ye kadar ödeme yapılıyor! İşte banka banka promosyon ücretleri         
11:35
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı         
11:23
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz         
11:18
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis         
10:59
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor         
10:47
Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir         
10:38
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi         
09:53
Son Dakika: Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 415 lirayla rekor tazeledi Son Dakika: Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 415 lirayla rekor tazeledi         
09:49
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi         
09:46
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var         
09:45
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler         
09:25
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti         
09:09
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü         
08:33
Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi         
08:07
Fatih Terim, Arda Turan kararını yönetime iletti: Kadromda görmek istiyorum Fatih Terim, Arda Turan kararını yönetime iletti: Kadromda görmek istiyorum         
07:38
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü         
00:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2020 18:04:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın: "Türk-İslam kültürün en önemli şehirlerinden biri olan Erzurum... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei