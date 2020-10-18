MHP Genel Başkan Yardımcısı Ayhan, Denizli İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ayhan, Denizli İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması

18.10.2020 16:21
MHP Genel Başkan Yardımcısı Ayhan, Denizli İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması, System.String[]

MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, yeni CHP'nin, genetiğiyle oynanmış, bazı hassasiyetleri alınmış bir siyasal kurumsal yapı olduğunu savunarak, "Yani yeni CHP, GDO'ludur.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, yeni CHP'nin, genetiğiyle oynanmış, bazı hassasiyetleri alınmış bir siyasal kurumsal yapı olduğunu savunarak, "Yani yeni CHP, GDO'ludur." değerlendirmesinde bulundu.

Ayhan, Pamukkale ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen partisinin Denizli İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, MHP'nin ülkenin temel direği olduğunu söyledi.

Partisinin sadece fikri ve fiili çözümler üretmediğini, bunların hayata geçirilmesinde de rol aldığını belirten Ayhan, "Türk siyaseti PKK ve FETÖ üzerinden enfekte ediliyor. Enfekte olanlar, mikrop kapanların bir kısmı 'gönüllü enfekte' oluyor, gönüllü mikrop kapıyor." dedi.

CHP'nin "tarihi rotasından" ayrıldığını ileri süren Ayhan, şöyle devam etti:

" Anayasa Mahkemesi, Türk Tabipleri Birliğiyle, barolarla ilgili Sayın Genel Başkanımız gerekeni söylediği zaman, CHP zıplıyor. Anayasa Mahkemesi önünde miting yaptıkları günleri unuttular mı? Yapmadılar mı? Bu memleketin aleyhine kimse birşey söyleyemez. Memleketin geleceği önemlidir. Bakın terör örgütü yandaşlarına verdikleri destek onların genetik yönelimlerinin tezahürüdür. Zaten yeni CHP, genetiğiyle oynanmış, bazı hassasiyetleri alınmış bir siyasal kurumsal yapıdır. Yani, yeni CHP, GDO'ludur."

Ayhan, bunu yalnızca kendilerinin değil bazı CHP'li milletvekillerinin de söylediğini ileri sürdü.

Bir kongrede söylediği "CHP, HDP'den ilik nakli yapmaya çalışıyor." cümlesine tepki gösterenlerin olduğunu kaydeden Ayhan, "Söylediğimizin arkasındayız. Bilmediğimiz şeyi söylemeyiz." dedi.

Ayhan, ne pahasına olursa olsun birlik ve beraberlik içinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ile bazı siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı kongrede, mevcut İl Başkanı Cafer Birtürk yeniden başkanlığa seçildi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Denizli, Gdo, MHP, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP Genel Başkan Yardımcısı Ayhan, Denizli İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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