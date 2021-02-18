MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, gündemi değerlendirdi Açıklaması

18.02.2021 12:55

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyine yaptığı Gara Harekatı'yla bir kez daha imkan ve kabiliyetini bütün dünyaya gösterdiğini belirterek, "Dileğimiz, Kandil'e bir şafak vakti Türk'ün şanlı bayrağının dikilmesi, terör elebaşlarının mağaralarına gömülmesidir.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyine yaptığı Gara Harekatı'yla bir kez daha imkan ve kabiliyetini bütün dünyaya gösterdiğini belirterek, "Dileğimiz, Kandil'e bir şafak vakti Türk'ün şanlı bayrağının dikilmesi, terör elebaşlarının mağaralarına gömülmesidir. İnşallah, o günler de yakındır." dedi.

MHP Konya Milletvekili Kalaycı, partisinin Konya ilçe başkanları istişare toplantısı öncesi, gündemi değerlendirdi.

Gara şehitlerine Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı dileyen Kalaycı, terörle mücadelenin kararlı bir şekilde devam ettirildiğini belirtti.

Kahraman güvenlik güçlerinin düzenlenen operasyonlarda "destan" yazdığını ifade eden Kalaycı, " Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridoru girişimi, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatlarıyla bertaraf edilmiştir. Türkiye, Irak'ın kuzeyine yaptığı Gara Harekatı'yla bir kez daha imkan ve kabiliyetini bütün dünyaya göstermiştir. Dileğimiz, Kandil'e bir şafak vakti Türk'ün şanlı bayrağının dikilmesi, terör elebaşlarının mağaralarına gömülmesidir. İnşallah, o günler de yakındır." diye konuştu.

"Türkiye, bu dönemde dünya çapında devasa projelere de imza atmıştır"

Kalaycı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulanmaya başlanmasının üzerinden 2,5 yıldan fazla zaman geçtiğini hatırlatarak, bu sürede birçok alanda tarihi adımlar atıldığını, başarılar elde edildiğini söyledi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 96 yılın ardından ibadete açıldığını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 46 yıl kapalı kalan Maraş'ı açtığını, Azerbaycan'ın 28 yıl sonra topraklarını Ermenistan işgalinden kurtardığını hatırlatan Kalaycı, şunları kaydetti:

"Türkiye, bu dönemde dünya çapında devasa projelere de imza atmış, kısa zamanda yapılan havalimanları, şehir hastaneleri, acil durum hastaneleri, otoyollar, köprüler, tüneller, bölünmüş yollar, barajlar gibi yatırımları gerçekleştirmiştir. Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirmiştir. Keşfedilen 405 milyar metreküp doğal gaz rezervi, ekonomik güvenliğimizi sağlam esaslara bağlarken stratejik gücümüze güç katacak, vatandaşlarımızın refahına da yansıyacaktır. Milli helikopter motorumuz, İHA'lar, SİHA'lar, gemiler, zırhlı araçlar ve silahlar gururumuz olmuştur. Türkiye'nin otomobilini üretecek fabrikanın temelleri atılmış, TOGG milletimizin beğenisini kazanmıştır."

Yine bu dönemde yerli yoğun bakım solunum cihazının kısa süre içinde üretilerek, ihraç edildiğine dikkati çeken Kalaycı, teknoparklarda genç girişimcilerin dünya çapında başarılar elde ettiğini söyledi.

Türkiye'nin artık uzayı hedeflediğini, 2023'de aya ayak basmak için kolları sıvadığını dile getiren Kalaycı, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye'nin aradığı ve ihtiyaç duyduğu tarihi bir yönetim reformu olarak devrededir. Yeni sistemin kökleşmesi için gereken ve planlanan reformların birbirine eklemlenerek gerçekleştirilmesi Türkiye'nin hızına hız katacaktır." şeklinde konuştu.

"Esnafa verilecek destek piyasaya olumlu yansıyacaktır"

Kalaycı, 2020 yılında küresel ekonomide ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinde salgın nedeniyle yüksek oranda daralma yaşandığını belirterek, "Türkiye ekonomisi bunlardan pozitif olarak ayrışmaktadır. Başta sanayi üretimi olmak üzere bugüne kadar açıklanan ekonomik veriler Türkiye ekonomisinin 2020 yılında yaklaşık yüzde 2 büyüdüğüne işaret etmektedir. Ancak salgın, bazı sektörlere darbe vurmuş, istihdam daralmış, faiz ve fiyatlarda artış yaşanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

İstihdamdaki daralmanın tarım, hizmet ve turizm sektöründe, özellikle de konaklama ve yiyecek hizmetleri alt sektöründe yaşandığına işaret eden Kalaycı, "Salgın nedeniyle zor duruma düşen esnafımıza gelir desteği, kira desteği, ciro desteği verilmesi, vergi, SGK primi ve kredi borçlarının ertelenmesi gibi uygulamaların yanı sıra ek tedbirlerin alınmaya devam edileceğine inanıyoruz. Esnafa verilecek destek piyasaya olumlu yansıyacak, hem esnafa hem de ekonomiye katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Konya'ya yapılan yatırımlara da değinen Kalaycı, Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanan zorlu sürece rağmen kent ekonomisinin sanayi ve ihracat alanında olumlu bir performans gösterdiğini bildirdi.

Konya'nın ihracatta tarihi rekor kırdığını dile getiren Kalaycı, TÜİK verilerine göre Türkiye'nin 2020 yılı toplam ihracatında yüzde 6,3 oranında azalma görülürken, Konya'nın ihracatının yüzde 8,7 oranında artarak 2 milyar 163 milyon 838 bin dolara yükseldiğini kaydetti.

Toplantı, basına kapalı olarak devam etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, gündemi değerlendirdi Açıklaması
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, gündemi değerlendirdi Açıklaması
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, gündemi değerlendirdi Açıklaması
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi, Mustafa Kalaycı, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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