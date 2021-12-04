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BALIKESİR - MHP Grup Başkanvekili Akçay, Atatürk Evi'ni ziyaret etti - Son Dakika

BALIKESİR - MHP Grup Başkanvekili Akçay, Atatürk Evi'ni ziyaret etti

04.12.2021 21:28

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Atatürk'e aykırı ne kadar tutum ve davranış varsa sergileyen, sadece sıkıştığı zaman veya herhangi birilerini eleştireceği zaman Atatürk'ü kullanmak isteyen CHP'nin başta genel başkanı ve yöneticileri, maalesef bu milli ve Atatürk şuurundan uzaktır.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Atatürk'e aykırı ne kadar tutum ve davranış varsa sergileyen, sadece sıkıştığı zaman veya herhangi birilerini eleştireceği zaman Atatürk'ü kullanmak isteyen CHP'nin başta genel başkanı ve yöneticileri, maalesef bu milli ve Atatürk şuurundan uzaktır." dedi.

"Adım Adım 2023 İl İl Anadolu" programları kapsamında Balıkesir'e gelen Akçay ve beraberindeki heyet, Karesi Belediyesince yapılan Atatürk Evi'ni ziyaret etti.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Kuvayi Milliye Mahallesi'nde 8 dönümlük alana kurulan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki evinin aynısı olan Atatürk Evi hakkında MHP heyetine bilgi verdi.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Akçay, Atatürk Evi'ni kazandırdığı için Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'a teşekkür etti.

Kuvayi Milliye şehri Balıkesir'de Atatürk Evi'yle milli tarihin ve milli şuurun taçlandırılmasının kendilerini çok mutlu ettiğini vurgulayan Akçay, "Son derece modern teknolojiyle donatılarak inşa edilen ve sadece Balıkesir'in değil tüm Türkiye'nin hizmetine sunulan bu nadide eser, bilhassa çocuklarımızın ve gençlerimizin milli bilincinin gelişmesinde çok önemli katkıları olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Akçay, Atatürk'ü milli birlik ve beraberliğin, tam bağımsızlığın ve ilelebet payidar kalacak Türkiye'nin bir temeli olarak gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Tabii zaman zaman Atatürk'ümüze yapılan vefasızlıkları, ihanetleri de görüyoruz. Özellikle en fazla bize üzüntü veren de güya Atatürkçü olduğunu iddia edip de Atatürk'e aykırı her türlü siyasi tutum ve davranış içinde bulunan kişi ve kesimlerdir. Atatürk Evi'ne gelince ilk aklıma gelen maalesef güya Atatürk'ün devamı olduklarını iddia eden sıkışınca Atatürk'ün arkasına sığınmaya çalışan CHP'nin şu anki yönetiminin iki yüzlü tavırları oldu. Atatürk'e aykırı ne kadar tutum ve davranış varsa sergileyen, sadece sıkıştığı zaman veya herhangi birilerini eleştireceği zaman Atatürk'ü kullanmak isteyen CHP'nin başta genel başkanı ve yöneticileri, maalesef bu milli ve Atatürk şuurundan uzaktır. Hatta Atatürk düşmanlarını artık neredeyse partilerine toplamış ve burada lafzıyla ifade edemeyeceğim şekilde hakaret eden kişileri genel başkan yardımcısı yapmış, 'Atatürk demektense Mustafa Kemal demeyi tercih ederim', ayrıca 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyen cümlelerden çok nefret ettiğini söyleyen insanlar da maalesef hala il başkanı olarak görev yapmaktadır. Son zamanlarda da 'Anıtkabir'e niye bu kadar masraf yapılıyor?' diyen kişileri CHP yönetimi başlarına taç yapmıştır. Yani çok açık bir şekilde ifade edebiliriz ki CHP yönetimine Atatürk düşmanları doluşmuştur."

Konuşmaların ardından Akçay ve beraberindeki MHP Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan, MHP Eskişehir Milletvekili Nurullah Sazak, MHP Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Muhammed Tekin, MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Fevzi Zırhlıoğlu, Ali Uçak ve MHP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel hatıra fotoğrafı çektirdi.

BALIKESİR - MHP Grup Başkanvekili Akçay, Atatürk Evi'ni ziyaret etti
BALIKESİR - MHP Grup Başkanvekili Akçay, Atatürk Evi'ni ziyaret etti
BALIKESİR - MHP Grup Başkanvekili Akçay, Atatürk Evi'ni ziyaret etti
BALIKESİR - MHP Grup Başkanvekili Akçay, Atatürk Evi'ni ziyaret etti
BALIKESİR - MHP Grup Başkanvekili Akçay, Atatürk Evi'ni ziyaret etti
BALIKESİR - MHP Grup Başkanvekili Akçay, Atatürk Evi'ni ziyaret etti
BALIKESİR - MHP Grup Başkanvekili Akçay, Atatürk Evi'ni ziyaret etti
BALIKESİR - MHP Grup Başkanvekili Akçay, Atatürk Evi'ni ziyaret etti
BALIKESİR - MHP Grup Başkanvekili Akçay, Atatürk Evi'ni ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Erkan Akçay, Milli, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BALIKESİR - MHP Grup Başkanvekili Akçay, Atatürk Evi'ni ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: BALIKESİR - MHP Grup Başkanvekili Akçay, Atatürk Evi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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