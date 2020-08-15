MHP'li Mustafa Kalaycı: "Cumhur İttifakı bugünün Kuvâ-yi Milliye" - Son Dakika

MHP'li Mustafa Kalaycı: "Cumhur İttifakı bugünün Kuvâ-yi Milliye"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Cumhur İttifakı'nın bugünün Kuva-yi Milliye olduğunu söyleyerek, Meral Akşener'e, "Nereye gidersen git ama bölücülerin yanında durma" çağrısında bulundu.

MHP'li Mustafa Kalaycı:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Cumhur İttifakı'nın bugünün Kuva-yi Milliye olduğunu söyleyerek, Meral Akşener'e, "Nereye gidersen git ama bölücülerin yanında durma" çağrısında bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, partisinin Meram ilçe teşkilatının 13. olağan genel kurul toplantısına katıldı. Burada konuşan Kalaycı, MHP'nin Türk siyasetinde yer aldığı günden bu yana önce ülkem ve milletim düsturu ile Türkiye'nin tarihi misyonuna ve milli varlığına hep sahip çıktığını, milletin bekası, huzuru ve güvenliği için hep ön saflarda mücadele ettiğini kaydetti.

Türkiye'nin cumhuriyet tarihinin çok zorlu bir döneminden geçtiğini, son yıllarda yaşanmayan olay kalmadığını ifade eden Kalaycı, "Allah'a şükürler olsun, Türkiye'nin egemenliğine, milli güvenliğine karşı yapılan tüm saldırılara anında cevap verilmiş ve her biri de bertaraf edilmiştir. Ekonomi üzerine Türkiye'ye saldırılar ardı arkası kesilmiyor ve her defasında gereken cevap veriliyor. Bugünler de yine dolar üzerinden saldırı var ama hiç önemli değil gereken cevap veriliyor. Bunlar eninde sonunda Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin gücünü görecekler ve Türkiye bu badireli dönemi atlatacaktır" dedi.

"Cumhur İttifakı bugünün Kuva-yi Milliye"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, yaşanılan süreçte Cumhur İttifakı'nın öneminin arttığını ve bu ittifakın siyasi bir kaygı ve gaye amacıyla kurulmadığını dile getirdi. Cumhur İttifakı'nın bugünün Kuva-yi Milliye olduğunu anlatan Kalaycı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meral Akşener'e yönelik çağrısını yineleyerek, "Nereye gidersen git de bölücülerin yanında durma" diye konuştu.

Kalaycı şunları söyledi:

"Bu ittifak bu zor dönemde ateşten gömleği seve seve giymiştir. Bu süreçte Cumhur İttifakı'nın sağladığı başarıları görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin devlet yönetiminde sağladığı katkı, karar verme mekanizmalarında etkin ve hızlı karar alabilme imkanı bu başarılarda pay sahibi. Geçtiğimiz günlerde genel başkanımız samimiyetle bir çağrı yaptı. İlginç bir cevap verildi; güçlendirilmiş parlamenter sistem gelmeliymiş. O zaman destek verirlermiş. Bakıyoruz CHP, HDP, Davutoğlu, Babacan'da aynı şeyleri söylüyor. Akıl hocaları bir her halde. Hepsi aynı şeyi söylüyor; güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistem. İçini anlatıyorlar bir muhtevası yok sadece sözde. Türkiye 2018 yılına kadar parlamenter sistemle yönetildi. Siyasal istikrarsızlıkları biliyoruz, o nedenle Türkiye'nin onlarca yıl geri kaldığı badireleri yaşadık. Sıkıntıların giderilmesi için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmiştir ve milletin tercihi bu yönde olmuştur. Bizim HDP ile bir bağımız, temasımız yok diyor. Milletimiz kimin kiminle ittifak olduğunu çok iyi biliyor. Dediğiniz gibi olsa bile, CHP'nin HDP'den ne farkı var, daha beteri. Bugünkü CHP yönetiminin neler yaptığını, hangi konularda ne açıklamalar yaptığını görmüyor musunuz? Bir Anayasa hukukçuları var, diğer partilerle bir çalışma yaptılar. Nedir, hedef Türklüğü anayasadan çıkarmak. Siz bunlarla nasıl ortak oluyorsunuz o zaman? Geçtiğimiz günlerde yine Kılıçdaroğlu kongrede açıkladı bir beyanname orada da var bu konular. Kürt sorunu diyorlar, Kürdün Türk ile bir sorunu yok biz kardeşiz, terör sorunu var Türkiye'de. Allah'a şükürler olsun teröründe sonu geliyor. Her gün izliyorsunuz kırmızı, gri, siyah, alayı birden inlerinde imha ediliyor. Tüm tepe yöneticilerine kadar sirayet etti, yakında hepsinin sonu getirilecek. Kayyum atanan belediyelerin başkanları teröre kaynak aktardığı için görevden alınıyor. CHP, yerel seçimlere kadar beklenmeli diyor. Gözünün önünde PKK'ya bu milletin kaynaklarını aktaracak ondan sonra seçime kadar bekleyeyim denilecek. Böyle bir şey olabilir mi? İşte ortağınız CHP bu. CHP'nin Ayasofya açıklamalarını tüm milletimiz duydu, olayı çok basite indirgediler. Müze olarak kalmasına hatta Sultanahmet Camii'nin bile müze olarak kalmasını istediler. Sen şimdi gidiyorsun Ayasofya'da, Tahiyyetü'l-mescid namazı, şükür namazı kılıyorsun mutlu oluyorsun. 86 yıllık hasret bitti, bu Cumhur İttifakı'nın başarısı, Cumhurbaşkanımızın başarısı. Bu sadece ibadete açılma değil, tüm dünyaya Türkiye'nin egemenliğinin anlatılmasıdır. Genel başkanımızda ona istinaden 'Evine dön' dedi ama evini farklı yorumladılar. Nereye gidersen git de bu bölücülerin yanında durma. Bunu söylüyor genel başkanımız. İster evine git ister köyüne git. Ama senin karşındaki senin destek verdiğin ittifakın faaliyetleri ortada." - KONYA

Mustafa Kalaycı, Türkiye, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 16:39

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP'li Mustafa Kalaycı: 'Cumhur İttifakı bugünün Kuvâ-yi Milliye' - Son Dakika

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