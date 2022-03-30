MHP'li Saffet Sancaklı: Türk spor tarihinin en önemli yasası - Son Dakika
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MHP'li Saffet Sancaklı: Türk spor tarihinin en önemli yasası

30.03.2022 11:34

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda bugün görüşmeleri başlayacak 'Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi' ile ilgili "Bu yasa, Türk spor tarihinin en önemli yasasıdır" dedi.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda bugün görüşmeleri başlayacak 'Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi' ile ilgili "Bu yasa, Türk spor tarihinin en önemli yasasıdır" dedi. AK Parti'li ve MHP'li milletvekillerinin imzasının bulunduğu 'Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda bugün başlanacak. Düzenlemeye göre, spor kulüpleri, dernek statüsünden çıkarılacak, spor anonim şirketi vasfı kazanacak. Spor federasyonları, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulacak. Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri için 'denk bütçe' sistemi getirilecek. Spor kulübü ve spor anonim şirketi başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile yöneticileri, mevzuat, tüzük ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kasıt veya ihmalle ihlal ettikleri takdirde kulüp, şirket, pay sahipleri ve alacaklılara karşı verdikleri zararlardan müteselsilen sorumlu olacak.

'TÜRK SPORU TEMİZLENMİŞ OLACAK'

Teklifte imzası bulunan eski milli futbolcu, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, 61 maddelik kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı. Sancaklı, Türkiye'de şu anda futbol ile birlikte 65 federasyon olduğunu, yeni yasa ile federasyon yapısının değişeceğini söyledi. Yeni sistemde milli sporcuların da yönetime gireceğini belirten Sancaklı, "Hepsinde 11 kişilik yönetim kurulunda 2 tane milli sporcu olacak. Sporcular artık yönetime girecek. Birçok suç işlemiş insanlar var sporun içinde nemalanan, kendini oradan aklamaya çalışan. Yasada bu suçlar da yazıldı. Bu suçları işlemiş olanlar bir daha hayatları boyunca hiçbir spor branşında bir federasyonda görev alamayacaklar. Türk sporu yavaş yavaş temizlenmiş olacak. Düzen ve adalet getirecek bu yasa" diye konuştu.

'HEPSİ DÜZENE GİRECEK'

MHP'li Sancaklı, teklif ile şeffaflık getirileceğini, menajerlik sisteminin düzeltileceğini söyleyerek, "Bu menajerlik sisteminin de düzeltilmesi ile Türk futbolunda özellikle olan bu çift kontratlar, perde arkasında yapılan kontratlar, elden ödenen paralar, devletten kaçırılan vergiler bunların hepsi düzene girecek. Bugün Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya gibi futbolu gelişmiş ülkelerde nasıl yönetiliyorsa ona benzer bir sistem. Onun için bu yasa Türk spor tarihinin bir anayasasıdır, Türk spor tarihinin en önemli yasasıdır" dedi.

MHP'li Saffet Sancaklı: Türk spor tarihinin en önemli yasası
MHP'li Saffet Sancaklı: Türk spor tarihinin en önemli yasası
MHP'li Saffet Sancaklı: Türk spor tarihinin en önemli yasası
MHP'li Saffet Sancaklı: Türk spor tarihinin en önemli yasası
MHP'li Saffet Sancaklı: Türk spor tarihinin en önemli yasası
MHP'li Saffet Sancaklı: Türk spor tarihinin en önemli yasası
MHP'li Saffet Sancaklı: Türk spor tarihinin en önemli yasası

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Kaynak: DHA

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