Son Dakika Haberleri: MHP'li Taytak'tan ABD Ankara Büyükelçiliği'ne sert tepki
Son Dakika Güncel MHP'li Taytak'tan ABD Ankara Büyükelçiliği'ne sert tepki

MHP'li Taytak'tan ABD Ankara Büyükelçiliği'ne sert tepki

15 dakika önce

MHP MYK Üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından, FETÖ firarisi Ergun Babahan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik paylaşımına yaptığı beğeniye sert tepki gösterdi.

MHP'li Taytak'tan ABD Ankara Büyükelçiliği'ne sert tepki, System.String[]

MHP MYK Üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından, FETÖ firarisi Ergun Babahan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik paylaşımına yaptığı beğeniye sert tepki gösterdi.

Taytak, yaptığı açıklamada, yanlışlıkla atılan füzeler, yanlışlıkla çizilen haritalar ve yanlışlıkla beğenilen tweetlerin, ABD'nin 'Bahçeli'siz bir MHP ile MHP'siz bir Türkiye' planının devam ettirdiğinin göstergesi olduğunu belirtti.

MHP'nin bütün yapılan planları bozacak güçte olduğunu aktaran Taytak, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyefendinin ismini ağzınıza alırken bir değil, bin kez düşüneceksiniz, sizinle hesabımız hiç bitmeyecek. Günlerdir Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyefendinin sağlığı üzerinden ortaya atılan tezviratlar, FETÖ'cü soysuzların ortaya saçılıp her gece kin kusması, ABD'nin tweet beğenmesi, yalandan bir özür, yakılmaya çalışılan fitne ateşi. Siz yakın, biz söndüreceğiz."

Hainleri ve onların destekçilerini yeneceklerine ant içtiklerini belirten Taytak, "FETÖ, denilen sümüklü şeytanı topraklarında kendi güvenlik güçleriyle koruyan ABD, topraklarımızda ve coğrafyamızda hesap yapıyor. ABD, ülkeye taşeron terör örgütleri FETÖ ile PKK ile her gün örtülü şekilde saldırıyor. ABD,'sehven' partimize ve onun şeref abidesi lideri Devlet Bahçeli'ye olan düşmanlığını ilan etmiştir. ABD, PKK, FETÖ, CHP, İP, HDP, Davutoğlu, devlet düşmanları ve vatan hainlerinin hepsiyle görülecek hesabımız vardır. İstediğiniz kadar esin, yel kayadan toz alır. Bir tilki hükmü varsa, bir kurt töresi vardır, bir bozkurt töresi vardır." ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Devlet Bahçeli, Ankara, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye harekat için ABD'nin bölgeden çekilmesini bekleyecek
ABD basını, kritik operasyon öncesi Türkiye'nin elindeki tank sayısını duyurdu ABD'nin çekilmesine terör örgütü YPG/PKK'dan ilk yorum: Sırtımızdan bıçaklandık Son Dakika: Trump'tan Suriye açıklaması: Bu saçma savaşlardan çekilme vakti geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 14:58:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP'li Taytak'tan ABD Ankara Büyükelçiliği'ne sert tepki
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]