MHP'li Taytak'tan ABD Ankara Büyükelçiliği'ne sert tepki

MHP MYK Üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından, FETÖ firarisi Ergun Babahan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik paylaşımına yaptığı beğeniye sert tepki gösterdi.

Taytak, yaptığı açıklamada, yanlışlıkla atılan füzeler, yanlışlıkla çizilen haritalar ve yanlışlıkla beğenilen tweetlerin, ABD'nin 'Bahçeli'siz bir MHP ile MHP'siz bir Türkiye' planının devam ettirdiğinin göstergesi olduğunu belirtti.

MHP'nin bütün yapılan planları bozacak güçte olduğunu aktaran Taytak, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyefendinin ismini ağzınıza alırken bir değil, bin kez düşüneceksiniz, sizinle hesabımız hiç bitmeyecek. Günlerdir Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyefendinin sağlığı üzerinden ortaya atılan tezviratlar, FETÖ'cü soysuzların ortaya saçılıp her gece kin kusması, ABD'nin tweet beğenmesi, yalandan bir özür, yakılmaya çalışılan fitne ateşi. Siz yakın, biz söndüreceğiz."

Hainleri ve onların destekçilerini yeneceklerine ant içtiklerini belirten Taytak, "FETÖ, denilen sümüklü şeytanı topraklarında kendi güvenlik güçleriyle koruyan ABD, topraklarımızda ve coğrafyamızda hesap yapıyor. ABD, ülkeye taşeron terör örgütleri FETÖ ile PKK ile her gün örtülü şekilde saldırıyor. ABD,'sehven' partimize ve onun şeref abidesi lideri Devlet Bahçeli'ye olan düşmanlığını ilan etmiştir. ABD, PKK, FETÖ, CHP, İP, HDP, Davutoğlu, devlet düşmanları ve vatan hainlerinin hepsiyle görülecek hesabımız vardır. İstediğiniz kadar esin, yel kayadan toz alır. Bir tilki hükmü varsa, bir kurt töresi vardır, bir bozkurt töresi vardır." ifadelerini kullandı.