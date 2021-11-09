MHP'nin İzmir'de "halkla buluşma gezileri" hafta sonu yapılacak - Son Dakika

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı kapsamında genel başkan yardımcısı Mevlüt Karakaya başkanlığındaki heyetin hafta sonu kentte bazı ziyaretlerde bulunacağını söyledi.

Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karakaya başkanlığındaki heyetin İzmir'de halkla buluşacağını, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geleceğini belirtti.

Programda, genel sekreter yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve diğer ilgililerin bulunacağını hatırlatan Şahin, parti heyetinin 13-14 Kasım'da Torbalı, Gaziemir, Buca, Bayraklı ilçelerini ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret edeceğini dile getirdi.

Ziyareti çok önemsediklerini vurgulayan Şahin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Halkımızla özlem gidereceğiz. Onları dinleyeceğiz. Gelecek hedeflerimizi paylaşacağız. Politikalarımızı anlatacağız, onların sorularına cevap vereceğiz. İzmir'in her köşesindeki kanaat önderlerine, sivil toplum kuruluşlarına, muhtarlarımıza, iş adamlarımıza, çiftçilerimize elimizi uzatacağız. Onların dertleriyle dertleneceğiz. Bu yolculuğumuza da durmadan devam edeceğiz. Çünkü biz Türkiye'nin geleceğinde birlikte olmak, birlikteliğimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz."