Son Dakika Haberleri: Midyat'taki trafik kazası
Son Dakika Güncel Haber

Midyat'taki trafik kazası

1 saat önce

Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Yunus Emre Taşpınar, memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Midyat'taki trafik kazası, System.String[]

Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Yunus Emre Taşpınar, memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Taşpınar'ın, Türk bayrağına cenazesi, merkez Battalgazi ilçesi Hasan Varol Mahallesi'ndeki baba evine götürülerek helallik alınmasının ardından, cenaze namazı için Yeşiltepe Şehir Mezarlığına getirildi camisine getirildi.

Bu sırada eşinin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan Gülşah Taşpınar, "emanetin bana emanet, söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

Cenaze törenine Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, 2. Ordu Komutanlığı İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Salim Afgün, Yunus Emre Taşpınar'ın yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Taşpınar'ın annesi Hatice ve babası Azmi Taşpınar'ın ise cenaze törenine sağlık ekipleri nezaretinde ambulanstan katıldıkları öğrenildi.

İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Taşpınar, kırsaldaki Orduzu Mahallesi'nde toprağa verilmek üzere götürüldü.

Mardin'in Midyat ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında Yunus Emre Taşpınar hayatı kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.

Taşpınar, Malatya, Midyat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 02:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'li meclis üyesi "Etnik köken siyaseti yapıyorsunuz" diyerek partisinden istifa etti
Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Volkswagen, Tesla'yla ortaklık haberlerini yalanladı Kamil Koç'u satın alacak FlixBus Türkiye pazarını "eşsiz bir fırsat" olarak görüyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 16:49:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Midyat'taki trafik kazası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]