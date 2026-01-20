Mihriban Yılmaz Cinayeti Zanlısının İfadesi - Son Dakika
Mihriban Yılmaz Cinayeti Zanlısının İfadesi

20.01.2026 13:00
Mihriban Yılmaz'ı öldüren Fatih İnan, ifadesinde niyetinin zarar vermek olmadığını söyledi.

İZMİR'in Bornova ilçesinde Mihriban Yılmaz'ı (26) öldürüp cesedini toprağa gömdüğünü itiraf eden Fatih İnan'ın (26), emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. İnan, ifadesinde Yılmaz'ın aralarındaki konuşmayı cep telefonuyla kayda aldığını fark edince telefonu almaya çalıştığını belirtip, "Niyetim Mihriban'a zarar vermek değildi" dedi. Fatih İnan, 3 yıl önce Manisa'da fabrikada hayatını kaybeden Naile Büşra Sarıgül'ün (23) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında da tutuklanmıştı.

Olay, 29 Aralık 2025'te Ümit Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle oturan Mihriban Yılmaz, akşam saatlerinde evden çıkıp yakınlarında yaşayan akrabalarının yanına gitti. Bir süre burada kalan Yılmaz, "Biriyle görüşeceğim" diyerek ayrıldı. Bu tarihten sonra Mihriban Yılmaz'dan haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. İstihbarat Şube Müdürlüğü desteğiyle Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bornova Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri, Yılmaz'ın olay günü saat 20.30 sıralarında 7309 Sokak'taki boş arsaya gittiğini, burada kendisini bekleyen otomobile bindiğini tespit etti. Aracı kullanan kişinin Fatih İnan olduğu belirlendi. Şüphelinin, Mihriban Yılmaz'ın akrabalarıyla aynı binada oturduğu saptandı. Polis ekipleri, 11 Ocak'ta İnan ile birlikte R.Ç. (34), R.Ç. (32), H.İ. (37) ve Ö.İ.'yi (25) gözaltına aldı. Fatih İnan, Yılmaz'ı boğarak öldürdüğünü ve cesedini ormana gömdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İnan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mihriban Yılmaz'ın cenazesi ise toprağa verildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Fatih İnan'ın olaya ilişkin ifadesi ortaya çıktı. Mihriban Yılmaz'ın cep telefonuyla aralarında geçen konuşmayı ses kaydına aldığını söyleyen İnan, "Telefonu almaya çalıştım, vermedi ve otomobilden inmeye çalıştı. Ağabeylerine anlatacağını söyledi. 'Ağabeylerim seni öldürür' şeklinde tehdit edince iyice panikledim ve düşünce yetimi kaybettim. Niyetim Mihriban'a zarar vermek değildi ancak tehditlerinden ve yaşayacağım sorunlardan dolayı panikle otomobilden inmesine engel olmaya çalıştım. Bu sırada elimle Mihriban'ı kendime doğru çektim, diğer elimle de bağırmasın diye ağzını kapattım. Niyetim zarar vermek değildi. Elindeki telefonu alarak kaydettiği ses kaydını silip kendisini göndermekti" ifadelerini kullandı.

'ÖLDÜĞÜNÜ ANLAYINCA ORMANA GÖMDÜM'

Eliyle Mihriban'ın bir süre ağzını kapattığını söyleyen Fatih İnan, ifadesini şöyle sürdürdü: "Birden bayıldı. Otomobilden inmeye çalıştım. Kapıyı açtığımda otomobilden aşağı düştük. Mihriban baygındı. Önce etrafa baktım. Bizi gören kimsenin olmadığını anladım. Yüzüne vurarak uyandırmaya çalıştım ancak herhangi bir tepki vermedi. Bunun üzerine kalp masajı yapmaya başladım fakat bir netice alamadım. Hala hareketsiz yatıyordu. O anki şok ve panikle kendisine acil müdahalede bulunmaya çalıştım. Bildiğim bütün ilk yardım uygulamalarını yaptım ama olayın vahametiyle şoka girmiştim. Kimseyi arayıp aramamak konusunda arafta kaldım, kimseyi arayamadım. Mihriban'ın telefonunu elime aldığımda ses kaydının devam ettiğini fark ettim ve kaydı durdurdum. O sırada Mihriban'ın telefonu birkaç kez çaldı. Yengesi ve annesi arıyordu, telefonu açmadım. Mihriban'ı kamyonetin arka koltuğuna bindirdim. Telefonu da yanıma alarak Pınarbaşı'ndaki ormana doğru gittim. Pınarbaşı'nda amcama ait deponun sağ tarafından ormana girdim. Tam olarak ne kadar süre ve mesafe gittiğimi hatırlamıyorum. Ancak şu an beni oraya götürseniz gittiğim yeri gösterebilirim. Ormanda bulunduğumuz yere vardığımızda Mihriban'ı otomobilden indirdim ve tekrar yerde kalp masajı yaparak kendisine gelmesini sağlamaya çalıştım. Ancak Mihriban hiçbir şekilde tepki vermiyordu. Cansız bir şekilde yatıyordu. Bu durum beni iyice tedirgin etti. Öldüğünü anlayınca ormana gömdüm."

ŞÜPHELİ, NAİLE BÜŞRA'NIN ÖLÜMÜNDEN DE TUTUKLANDI

Öte yandan olaya ilişkin soruşturma sürerken, İnan'ın 2023'te de Manisa'daki bir olayla bağlantısı olduğu ortaya çıktı. Yunusemre ilçesinde bir fabrikada iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Naile Büşra Sarıgül'ün, 3 Ağustos 2023'te yüksekten düşerek yaşamını yitirdiği, Sarıgül'den alınan DNA örneklerinde Fatih İnan'a ait sperm örneklerine rastlandığı belirlendi. Ölümün kalp krizi sonucu meydana geldiğinin belirtildiği ve İnan hakkında, 'Kovuşturmaya yer yok' kararı verildiği öğrenildi. Soruşturmada, Fatih İnan'ın kardeşi Ö.İ.'nin, amcası K.İ. ile mesajlaştığı tespit edildi. K.İ.'nin, 'Eskisinden korkmuyorum, bundan korkuyorum' şeklindeki mesajına Ö.İ.'nin 'Ses etmeyin' diye yanıt verdiği, Ö.İ.'nin ifadesinde söz konusu mesajların Naile Büşra Sarıgül'ün ölümüyle ilgili olduğunu söylediği öğrenildi. Bu gelişmeler üzerine soruşturma savcısı, Sarıgül'ün ölümüyle ilgili verilen 'Kovuşturmaya yer yok' kararının kaldırılmasını talep etti.

'KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ'

Soruşturma kapsamında yeniden ifadesi alınan Fatih İnan'ın, Naile Büşra Sarıgül ile aralarında gönül ilişkisi olduğunu söylediği ancak tanıkların bu durumu doğrulamadığı belirtildi. Savcı, İnan'ın Sarıgül ile rızası dışında cinsel birliktelik yaşadıktan sonra inşaatın 2'nci katından aşağı ittiği, bu durumun akrabaları tarafından da bilindiği gerekçesiyle suçu işlediğine dair kuvvetli şüphe bulunduğunu belirtti. Mihriban Yılmaz'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunan Fatih İnan, Sarıgül'e yönelik 'Nitelikli cinsel saldırı' ve 'Tasarlayarak öldürme' suçlarından da tutuklandı.

Kaynak: DHA

