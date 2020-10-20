Millet Bahçesi ile Diyarbakır'ın doğal şehir yaşamına katkı sunulması hedefleniyor - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Diyarbakır'ın merkez Bağlar Belediyesi iş birliğiyle 88 bin 439 metrekarelik alanda yapılacak Millet Bahçesi'nin 300 günde tamamlanması planlanıyor.

Bağlar ilçesindeki Nevroz Park ile Göletli Park arasındaki bölgede inşa edilecek Millet Bahçesi'nin ihale süreci tamamlandı.

Proje kapsamında, 1429 ağacın yanı sıra millet kıraathanesi, meyve bahçeleri ve spor alanları kente kazandırılacak.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Millet Bahçesi'nin yeşil alanlarıyla kentin oksijen deposu olacağını belirtti.

Meyve bahçeleriyle kent içi tarıma canlılık katacak projede, millet kıraathanesi ve birçok sosyal donatının da yer alacağını aktaran Beyoğlu, eserin sadece Bağlar'ın değil aynı zamanda Diyarbakır'ın modern ve doğal şehir yaşamına büyük katkı sunacağını vurguladı.

Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Çabalarımızla Diyarbakır'ımıza kazandırdığımız Millet Bahçesi'nin ihalesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca yapıldı. Bu projeyle Diyarbakır'ımız adeta oksijen deposu haline gelecek. Bu güzel projeyi kentimize kazandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ve emeği geçen tüm kurumlara, ilçem ve milletim adına teşekkür ediyorum."