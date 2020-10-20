Millet Bahçesi ile Diyarbakır'ın doğal şehir yaşamına katkı sunulması hedefleniyor - Son Dakika

Millet Bahçesi ile Diyarbakır'ın doğal şehir yaşamına katkı sunulması hedefleniyor

20.10.2020 15:33
Millet Bahçesi ile Diyarbakır'ın doğal şehir yaşamına katkı sunulması hedefleniyor, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Diyarbakır'ın merkez Bağlar Belediyesi iş birliğiyle 88 bin 439 metrekarelik alanda yapılacak Millet Bahçesi'nin 300 günde tamamlanması planlanıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Diyarbakır'ın merkez Bağlar Belediyesi iş birliğiyle 88 bin 439 metrekarelik alanda yapılacak Millet Bahçesi'nin 300 günde tamamlanması planlanıyor.

Bağlar ilçesindeki Nevroz Park ile Göletli Park arasındaki bölgede inşa edilecek Millet Bahçesi'nin ihale süreci tamamlandı.

Proje kapsamında, 1429 ağacın yanı sıra millet kıraathanesi, meyve bahçeleri ve spor alanları kente kazandırılacak.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Millet Bahçesi'nin yeşil alanlarıyla kentin oksijen deposu olacağını belirtti.

Meyve bahçeleriyle kent içi tarıma canlılık katacak projede, millet kıraathanesi ve birçok sosyal donatının da yer alacağını aktaran Beyoğlu, eserin sadece Bağlar'ın değil aynı zamanda Diyarbakır'ın modern ve doğal şehir yaşamına büyük katkı sunacağını vurguladı.

Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Çabalarımızla Diyarbakır'ımıza kazandırdığımız Millet Bahçesi'nin ihalesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca yapıldı. Bu projeyle Diyarbakır'ımız adeta oksijen deposu haline gelecek. Bu güzel projeyi kentimize kazandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ve emeği geçen tüm kurumlara, ilçem ve milletim adına teşekkür ediyorum."

Millet Bahçeleri, Diyarbakır, Beyoğlu, Bağlar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Millet Bahçesi ile Diyarbakır'ın doğal şehir yaşamına katkı sunulması hedefleniyor - Son Dakika


Son Dakika

Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Ayak bileğinden sakatlanan Hakan Çalhanoğlu Celtic maçında yok Takım arkadaşı Renato Sanches'den Burak Yılmaz'a övgü dolu sözler Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu Durağın altında can veren Gülseren, tüp bebek tedavisi için doktora gidiyormuş Son Dakika! Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra Zengilan şehrini işgalden kurtardı Hollanda'da cinsiyet eşitliği kapsamında kadınlara da zorunlu askerlik yükümlülüğü getirildi Kanlar içinde yere yığıldı! Yaşlı adamın feci şekilde hayatını kaybettiği kaza kamerada
İYİ Parti'de FETÖ kavgası büyüyor! Ümit Özdağ'dan Akşener'e yanıt gecikmedi: Bombanın pimini çekenlere baksın İYİ Parti'de FETÖ kavgası büyüyor! Ümit Özdağ'dan Akşener'e yanıt gecikmedi: Bombanın pimini çekenlere baksın         
16:06
Eşini ve 40 günlük bebeğini bıçaklayan adamdan şaşırtmayan ifade: Kasten yaralamadım Eşini ve 40 günlük bebeğini bıçaklayan adamdan şaşırtmayan ifade: Kasten yaralamadım         
15:27
Esra Erol'un programında ilginç olay! Karısı evi terk edip başka bir adama düğün yaptı Esra Erol'un programında ilginç olay! Karısı evi terk edip başka bir adama düğün yaptı         
14:54
Doğum sırasında kafası kopan bebeğin vücudu anne rahminde kaldı Doğum sırasında kafası kopan bebeğin vücudu anne rahminde kaldı         
14:33
Yüzüne lavabo açıcı patlayan kadın, üretici firmaya 1,5 milyonluk tazminat davası açtı Yüzüne lavabo açıcı patlayan kadın, üretici firmaya 1,5 milyonluk tazminat davası açtı         
14:18
Kılıçdaroğlu parti grubunda Bahçeli'ye teşekkür etti: İktidarın rezilliği bundan iyi anlatılamazdı Kılıçdaroğlu parti grubunda Bahçeli'ye teşekkür etti: İktidarın rezilliği bundan iyi anlatılamazdı         
14:08
Aşiret düğününde gelin ve damada 40 dakikada 1 milyon liralık takı Aşiret düğününde gelin ve damada 40 dakikada 1 milyon liralık takı         
13:54
Bu kadarına da pes! Kumar oynatılması için duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar Bu kadarına da pes! Kumar oynatılması için duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar         
13:01
Yatağın altından çıkan 1,5 metrelik yılan, ev sahiplerini dehşete düşürdü Yatağın altından çıkan 1,5 metrelik yılan, ev sahiplerini dehşete düşürdü         
12:30
Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor         
12:16
Ünlü yazar Jeffrey Toobin kamerasını kapalı sanıp, online toplantıda mastürbasyon yaptı Ünlü yazar Jeffrey Toobin kamerasını kapalı sanıp, online toplantıda mastürbasyon yaptı         
11:54
Esenyurt'ta dini nikahlı eşinin baba evini kurşunlayan şüpheli kamerada Esenyurt'ta dini nikahlı eşinin baba evini kurşunlayan şüpheli kamerada         
11:50
Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi feci şekilde can verdi Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi feci şekilde can verdi         
11:31
"Mekanın sahibi geri geliyor" diyen Buket Aydın, yeni projesini duyurdu         
11:02
Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu         
10:47
Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı         
10:47
Kızgın damadın ormanlık alanı sulayarak yetiştirdiği mantarlar yok satıyor Kızgın damadın ormanlık alanı sulayarak yetiştirdiği mantarlar yok satıyor         
10:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 16:23:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Millet Bahçesi ile Diyarbakır'ın doğal şehir yaşamına katkı sunulması hedefleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei