10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne doğru - Son Dakika

Kilis Valisi Recep Soytürk ve AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Soytürk, mesajında, bizleri aydınlık günlere taşıyan Atatürk'le övündüklerini ve kıvanç duyduklarını belirtti.

Türk Milletinin Atatürk'ü her zaman gönlünde yaşatacağını ifade deden Soytürk, şunları kaydetti:

" Türkiye, milli irade, demokrasi ve kalkınma mücadelesinde, son yıllarda çok önemli mesafe kat etmiş ve Cumhuriyetimizin kuruluş idealine uygun olarak özgür ve müreffeh dünyanın güçlü ve lider bir ülkesi, bölgesinde ve dünyada barışın öncüsü, medeni milletler camiasının saygın bir üyesi haline gelmiştir.

Bir arada ve bağımsız olarak yaşama azim ve iradesi kırılmadıkça, bir milletin asla yok edilemeyeceğini tüm dünyaya ispatlamış olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, onun silah arkadaşlarını ve vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olan istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha en kalbi duygularımla şükran rahmet ve özlemle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz."

AK Parti Kilis Milletvekili Dülger de Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünü saygıyla andıklarını kaydetti.

Atatürk'ün milletten aldığı güçle büyük başarılara imza attığını ve kararlı duruşuyla başarılı bir komutan olarak dünya tarihinde saygın bir yer

edindiğini anımsatan Dülger, mesajını şöyle sürdürdü:

"Aziz milletimizin ve tüm dünyanın takdirine mahzar olmuş bir lider olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlamalı, milli irade aşığı bir şahsiyet, bir insan olarak gençlerimize ve çocuklarımıza anlatmalı; yaşanan zorlukları ve verilen eşsiz mücadeleyi unutmadan, birlik ve beraberlik içinde istikbal yolunda yakılan meşaleyi yeni nesillere emanet etmeliyiz. Milletimiz şehitlerimizin kanları ve gazilerimizin

fedakarlıklarıyla savunulan bu vatan ve bayrağı sonsuza kadar korumaya kararlıdır. Türkiye

Cumhuriyeti, geçmişinden aldığı güçle tüm engelleme teşebbüslerine rağmen sağlam adımlarla

ilerlemeyi ve büyümeyi sürdürmektedir."